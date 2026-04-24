Foto: Evija Trifanova/LETA

Sestdienas laika prognoze nav iepriecinoša 0

LETA
14:52, 24. aprīlis 2026
Sestdien daudzviet Latvijā līs un pūtīs brāzmains vējš, prognozē sinoptiķi.

No rīta vēl tikai vietām gaidāms neliels lietus, bet pēcpusdienā un vakarā līs valsts lielākajā daļā.

Debesis būs pārsvarā mākoņainas. Pēcpusdienā un vakarā gaidāmas vēja brāzmas līdz 12-17 metriem sekundē. Iesākumā pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš, vakarā tas pāries ziemeļrietumu vējā.

Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -2..+2 grādi, piekrastē – līdz +4 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +7..+13 grādiem.

Rīgā sestdienas pēcpusdienā un vakarā palaikam gaidāms lietus, kā arī vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +3 grādiem un dienā paaugstināsies līdz +12 grādiem.

