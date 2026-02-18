Kas to būtu domājis! Izrādās, ka šo pārtikas produktu, kas mums visiem ledusskapī, mierīgi var likt uz sejas ādas – dārgi krēmi nav jāpērk 0

20:10, 18. februāris 2026
Pēdējā laikā arvien populārāka kļūst sejas ādas kopšana. Ja agrāk varējām izlīdzēties tikai ar dažiem produktiem, tad tagad tie ir vairāki produkti – katrs ar savu funkciju – gan no rīta, gan vakarā.

Jāatzīst, ka kopt sejas ādu var būt diezgan dārgi. Protams, ir visādas alternatīvas, taču galvenais ir produkta sastāvs. Kāds TV24 skatītājs ir aizdomājies – vai ar skābo krējumu var kopt sejas ādu?

Raidījumā “Uz līnijas” “Derma Clinic Riga” dermatologs Raimonds Karls pauž, ka var. “Ja ir ticība skābajam krējumam, tad jā, protams, var. Nav problēmu,” teic Karls.

Viņš skaidro, ka skābais krējums ir ūdens un tauku maisījums. Šie tauki, kas krējumā ir daudz, izveido plēvi uz ādas virsmas gluži kā sejas krēmi.

Dermatologs norāda, ka cilvēks mājās visu ko var jaukt kopā, lai koptu ādu.

Vairāk skaties video!

