Latviešiem vajadzīga 7 mēnešu alga, lai atļautos lietotu auto – mazāk nekā citviet Eiropā







Ar interesantu pētījumu padalījušies “carVertical”. Viņi noskaidrojuši, cik mēnešus Eiropas valstīs – tajā skaitā Latvijā – ir jāstrādā, lai ar vidējo algu varētu iegādāties lietotu auto. Pētījumā atklāts, ka spēja atļauties automašīnu katrā valstī būtiski atšķiras.

Izpētot lietoto auto tirgu 23 Eiropas valstīs, atklāts, ka kopumā, lai atļautos lietotu auto par vidējo cenu, nepieciešams strādāt teju 10 mēnešus. Daudziem autovadītājiem šāda auto pirkums var būt izaicinošs.

No pētījumā iekļautajām 23 valstīm Latvija ierindojas 16. vietā. Respektīvi, Latvijā spēja atļauties iegādāties automašīnu ir labāka nekā vairumā Eiropas valstu. Latviešiem ir jāstrādā 6,9 mēnešus, lai nopirktu lietotu auto, līdzīgi kā kaimiņiem – lietuviešiem. Taču tas var prasīt arī ilgāku laiku, jo ne visiem ir iespējams ik mēnesi iekrāt visu algu – pat mājsaimniecībās ar vairākiem pelnītājiem.

Finanšu eksperti parasti iesaka netērēt automašīnai vairāk par sešu mēnešu algu. Taču vairumā izpētīto valstu automašīnu pircēji šo ieteikumu ignorē un tiecas pēc dārgākiem spēkratu modeļiem.

Portugāļu autobraucējiem no izpētītajām Eiropas valstīm ir jāstrādā ilgāk, lai spētu atļauties lietotu auto par vidējo cenu – līdz pat 22,4 mēnešiem. Tālāk seko rumāņi – 15,4 mēneši un serbi – 14,7. Somiem ir jāstrādā vismazāk, lai iegādātos automašīnu – tikai 2,7 mēnešus. Viņiem līdzās ir arī vācieši – 6 mēnešus, un šveicieši – 6,1.

Spēja atļauties auto katrā valstī būtiski atšķiras

Pēc Latvijas Finanšu nozares asociācijas datiem, vidējā aizdevuma summa lietota auto iegādei Latvijā ir 7500 eiro, savukārt vidējā alga – 1100 eiro. Ņemot vērā, ka bieži šoferi līzingā ņem dārgākus spēkratus, lētākas alternatīvas pētījumā varētu nebūt iekļautas. Tādēļ vidējā transportlīdzekļa cena valstī varētu būt pat nedaudz zemāka.

Piemēram, BMW 3. sērija un “Volvo XC60” ir vieni no populārākajiem auto modeļiem Latvijā. 2016. gada vai jaunāka ražojuma 3. sērijas spēkratu aptuvenā zemākā cena ir 19 000 eiro, tādēļ, lai to varētu atļauties, jāstrādā vismaz 17,5 mēnešus. Savukārt līdzīga gada “XC60” izmaksā teju 20 000 eiro. Lai to iegādātos ar vidējo algu, jāstrādā vismaz 18,4 mēnešus.

Augstākā vidējā lietota auto cena ir Šveicē – 39 000 eiro. Taču arī vidējā alga Šveicē ir viena no pētījumā aplūkotajām valstīm augstākā – 6377 eiro. Tālāk seko Austrija, kur vidēji auto izmaksā 28 500 eiro, bet Portugālē – 24 200 eiro. Lai arī automašīnai tiek novirzīts līdzīgs naudas daudzums kā Austrijā, tā arī Portugālē, vidējā alga abām valstīm ir krasi atšķirīga. Austrijā tā ir 2600 eiro, savukārt Portugālē – nepilni 1100 eiro.

Līdzīgās pozīcijās kā Latvija ir arī Ukraina ar lietota auto vidējo ceno 5000 eiro un Somija – 8000 eiro. Minētajās valstīs gan krasi atšķiras pirktspēja. Vidējā alga Ukrainā ir 394 eiro, savukārt Somijā – vairāk nekā 2900 eiro.

Daļai autobraucēju varētu šķist, ka vairāku mēnešu algas novirzīšana lietota auto iegādei ir par dārgu, taču jāņem vērā, ka lietotiem spēkratiem var būt dažādas slēptās izmaksas. Piemēram, daudziem tirdzniecībā esošajiem auto var būt viltots odometra rādījums vai pat nomaskēti bojājumi.

Lietoto auto tirdzniecībā novērojama stabilitāte

Uzņēmuma “carVertical” auto nozares eksperts Mats Buzelis (Matas Buzelis) norāda, ka lietoto auto tirdzniecība ir atguvusies, tā vairs nestagnē, un situācija tirgū ir uzlabojusies, salīdzinot ar pērn pieredzēto. Uzlabojoties jaunu spēkratu pārdošanas rādītājiem, lietoto auto tirgū parādās mazlietoti spēkrati, kas bijuši viena īpašnieka rokās, palielinot pircējiem izvēles iespējas.

“Ir novērojams, ka lietoto auto tirgus stabilizējas visā Eiropas kontinentā. Lietoto auto cenas pamazām samazinās, piedāvājumam sasniedzot pieprasījuma apjomu. Beidzot tie cilvēki, kas vēlējās pārdot savus auto, lai iegādātos jaunu, to var darīt. Nav jāgaida gadiem ilgi, lai nopirku jaunu transportlīdzekli,” skaidro “carVertical” pārstāvis Mats Buzelis.

“carVertical” pētījumā aplūkotas un sarindotas 23 valstis dilstošā secībā, atkarībā no nepieciešamā laika, lai varētu atļauties lietotu auto. Šie dati iegūti, balstoties uz vidējo auto cenu un darba algu katrā no valstīm. Vidējā lietota auto cena katrā valstī aprēķināta, balstoties uz publiski pieejamo informāciju plašsaziņas līdzekļos, sludinājumu portālu statistiku, “carVertical” sadarbības partneru sniegtajiem datiem, kā arī valsts iestāžu informāciju par 2023. un 2024. gadu. Vidējā darba alga katrā no valstīm tika iegūta portālā “Numbeo”. Pētījums veikts no 2024. gada jūnija līdz jūlijam.