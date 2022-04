Foto: AFP/Scanpix/LETA

Latvijā atklāti 1139 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par astoņiem mirušajiem







Latvijā pagājušajā diennaktī reģistrēti 1139 jauni Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par astoņu pacientu nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Kopumā pagājušajā diennaktī laboratoriski veikti 5577 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 20,4% bija pozitīvi. No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficēšanās gadījumiem 298 cilvēki nebija vakcinēti vai nebija pabeiguši vakcinācijas kursu, bet 841 bija vakcinēts.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 817,1 gadījuma līdz 748,2 uz 100 000 iedzīvotāju.

Savukārt septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir nedaudz palielinājies – no 297,3 līdz 301,2.

No astoņiem mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, trīs – 50 līdz 59 gadu vecumā, divi – no 70 līdz 79 gadu vecumā un pa vienam cilvēkam bija vecumā no 80 līdz 89 gadiem un no 90 līdz 99 gadiem. No tiem seši bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet divi – vakcinēti.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5680 ar Covid-19 inficētie.

SPKC iepriekš aģentūrai LETA skaidroja, ka var būt vērojamas nesakritības mirstības datos – tiem varot būt mēneša vai pusotra nobīde. Informācija par mirušajiem pacientiem tiek apkopota arī no Nāves cēloņu reģistra, kur apkopotas ziņas par pilnīgi visiem nāves gadījumiem, tostarp arī no Covid-19, par kuriem, piemēram, iepriekš nav bijušas ziņas. Savukārt SPKC dati pamatā ir no slimnīcām un pansionātiem, kas ziņo par nāves gadījumiem. Turklāt ir vēl būtisks skaits cilvēku, kuriem reģistrēts, ka Covid-19 ir bijis nāves iestāšanos veicinošs faktors.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 811 056 cilvēkam. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem, pēdējās septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 5703 cilvēki.