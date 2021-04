Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Latvijā pieaug no ārzemēm ievesto Covid-19 gadījumu skaits. Dominē divas valstis – Ēģipte un Vācija







Jau ceturto nedēļu pēc kārtas pieaug no ārzemēm ievesto Covid-19 gadījumu skaits, pagājušajā nedēļā sasniedzot 33 gadījumus, valdības sēdē atklāja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs.

Pēdējo četru nedēļu laikā – no 8.marta līdz 11.aprīlim – visvairāk jeb kopumā 18 Covid-19 gadījumi no ārzemēm ievesti tieši no Vācijas.

Otrajā vietā pēc ievesto gadījumu skaita ir Ēģipte, no kuras Latvijā no 8.marta līdz 11.aprīlim ievesti 13 Covid-19 gadījumi.

Tikmēr pa 12 gadījumiem ievesti no Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas. Savukārt 11 gadījumi ievesti no Ukrainas, deviņi – no Nīderlandes, septiņi – no Lielbritānijas un seši no Krievijas.

No pārējām valstīm – Francijas, Baltkrievijas, Turcijas, Polijas, Dānijas, Bulgārijas, Bolīvijas, Beļģijas, ASV, Šveices, Somijas, Norvēģijas, Moldovas, Meksikas, Ganas, Austrijas, Apvienotajiem Arābu Emirātiem un Rumānijas – ievesto gadījumu skaits ir zem pieciem, un vairumā gadījumu nepārsniedz vienu Covid-19 gadījumu.

Tāpat epidemiologs skaidroja, ka lielāks ievesto gadījumu skaits ir skaidrojams ne tikai ar konkrētās valsts epidemioloģisko situāciju, kā, piemēram, Zviedrijas gadījumā, kur saslimstības rādītājs ir relatīvi augsts, bet arī ar ceļojumu skaitu.

“Kur saslimstība ir augsta, skaidrs, ka tur ir lielāki riski inficēties, bet lielāki riski importēt infekciju ir saistīti arī ar ceļotāju plūsmu. Jo vairāk ceļotāju apmeklē kādu valsti un atgriežas, to lielāka iespējamība, ka starp viņiem būs inficētas personas,” skaidroja epidemiologs.

Jau ziņots, ka šobrīd Latvijā atkal vērojams saslimstības ar Covid-19 pieaugums – ja iepriekš šis rādītājs saruka, tad pagājušajā nedēļā šis rādītājs pieauga par 7,1%, liecina pēdējie SPKC apkopotie dati par pagājušo nedēļu.