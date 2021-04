Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš

“AstraZeneca” ražotās vakcīna pret Covid-19 ir apbrīnojami laba un ļaut izvēlēties citu ražotāju vakcīnas būtu aplami, otrdien valdības sēdē uzsvēra Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Uzklausot Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētājas Daces Zavadskas sniegto informāciju par vakcīnām pret Covid-19, premjers uzsvēra, ka “AstraZeneca” vakcīna sevi ir pierādījusi kā efektīvu un šo vēsti vajadzētu aktīvāk nokomunicēt sabiedrībai.

“Kaut kā mums ziņa ir jāpadara skaidra, ka “AstraZeneca” ir laba, droša un īpaši efektīva vakcīna, kas ir īpaši piemērota vecāka gada gājuma cilvēkiem,” pauda Kariņš.

Tāpat premjers norādīja, ka ļaut izvēlēties citu ražotāju vakcīnas būtu aplami.

“Situācijās, kad cilvēki atsakās no “AstraZeneca” vakcīnas, mums ir skaidri jāpasaka, ka nedabūsim citas, bet ir jāizmanto šī. Dati no Lielbritānijas un Latvijas parāda, ka “AstraZeneca” vakcīna ir laba, apbrīnojami laba vakcīna,” uzsvēra Kariņš.

Arī finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) norādīja, ka Imunizācijas valsts padomes priekšsēdētājas sniegtā informācija par “AstraZeneca” ir “pozitīvi šokējoša” ziņa, jo “AstraZeneca” pirmās vakcīnas deva ir līdzvērtīga pārējo vakcīnu pilnam kursam.

“Man ir lūgums. Kolēģi, pārstāsim reproducēt ziņas, ka kāda no vakcīnām ir nepopulāra vai slikta. Mēs paši reproducējam šādas ziņas. Ja sabiedrība dzird, ka valdības locekļi saka kaut ko nelāgu, tad nav brīnums, ka sabiedrībai nav uzticības [“AstraZeneca” vakcīnām],” sacīja Reirs.

LETA jau vēstīja, ka patlaban Latvijā ir 48 917 vakcinācijā esošu jeb vēl neizlietotu vakcīnu pret Covid-19 devu, kamēr vēl 21 918 devas ir rezervētas otrajai potei, liecina Veselības ministrijas uz valdības sēdi sagatavotā prezentācija.

Visvairāk jeb kopumā 23 548 devu no šīm patlaban neizlietotajām vakcīnām ir tieši “AstraZeneca”, savukārt vēl 8414 ir no ražotāja “Moderna”. Atlikušās 16 955 devas ir no ražotāja “Pfizer”/”BioNTech”.

Pēc prezentācijā paustā, aprīlī piegāžu apjomi aizvien stagnēs.

Līdz šim Latvijā izlietotas kopumā 177 010 vakcīnu devas, savukārt no 5. līdz 10.aprīlim izmantotas vairāk nekā 27 777 vakcīnu devas. Vidēji šajā intervālā izmantots vairāk nekā 4630 vakcīnu devu dienā.

Aizvien vislielākais vakcinēto personu īpatsvars ir Vidzemē, kur vakcīnu saņēmuši 11% iedzīvotāju, kamēr Kurzemē poti saņēmuši kopumā 10,3%. Tikmēr galvaspilsētā savakcinēts 10,1% iedzīvotāju, Zemgalē – 8,7%, bet Latgalē – vien 4,5%.

Jau ziņots, ka veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) iepriekš vēstīja, ka visas vakcīnas ir izvadātas pa vakcinācijas punktiem.

Savukārt premjerministrs Krišjānis Kariņš (JV) vakar pēc Sadarbības sanāksmes sēdes sacīja, ka ir krietni jāstrādā pie vakcinācijas organizēšanas, cilvēku informēšanas un aicināšanas vakcinēties pret Covid-19.

“Pēdējā laikā valstī ir ienākušas krietni vairāk vakcīnas, un pirmo reizi vairākās nedēļās esam vēl tālu no tā, kas bija jāsasniedz,” teica Kariņš, piebilstot, ka aizvadītajā nedēļā dienā vajadzēja savakcinēt ap 8000 cilvēku, taču realitātē dienā izlietotas ap 3800 devām.

Kariņš: Jāizskata dažādi scenāriji vakcinācijas pret Covid-19 tempu iekustināšanai

Ir jāizskata dažādi scenāriji vakcinācijas pret Covid-19 tempu iekustināšanai, otrdien valdības sēdē atzina Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Uzklausot informāciju par aktuālo epidemioloģisko situāciju, premjers pauda bažas par Latvijā neizmantoto vakcīnu pret Covid-19 devu apjomu.

“Vienīgais, kas mūs izvedīs no krīzes, ir vakcinācija. Es sākšu nopietni prasīt, lai tiktu analizēti un izskatīti dažādi scenāriji, kā iekustināt vakcinēšanas tempus,” uzsvēra Kariņš.

Viņš pieļāva, ka varbūt Latvijā varētu ieviest Francijas pieredzi, kur tiek pagarināts laika posms starp pirmās un otrās potes pret Covid-19 saņemšanu. Tāpat premjers rosināja salīdzināt Lielbritānijas vakcinēšanas pieredzi ar situāciju Latvijā.

