Latvijā tik liels IT speciālistu trūkums? Tos meklēs un aicinās pie mums no Nigērijas, Kenijas un Armēnijas







Lai piesaistītu trūkstošos speciālistus informācijas tehnoloģiju (IT) jomā, Baltijas valstis ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu ir uzsākušas pilotprojektu sadarbībai ar Nigēriju, Keniju un Armēniju. Idejas autori cer, ka augsti izglītotu speciālistu pieplūdums palīdzēs Baltijas valstu kompānijām, it sevišķi jaunuzņēmumiem, straujāk augt. Savukārt talantīgie nigērieši, kenijieši un armēņi varēs pierādīt savas profesionālās spējas, par to vēstī portāls lsm.lv.

Darbaspēka trūkums, it sevišķi IT tehnoloģiju jomā, kļūst par arvien izteiktāku problēmu Baltijas valstīs. Arī citviet Eiropā sabiedrība noveco. Tādēļ Eiropas Komisija (EK) nesen nāca klajā ar priekšlikumu radīt sistēmu, kas savienotu Eiropas darba devējus ar izglītotiem potenciāliem darbiniekiem citos pasaules reģionos.

Kamēr šis priekšlikums vēl tiek attīstīts, Baltijas valstis ar ES fondu atbalstu jau sper konkrētus soļus. Nākamo divarpus gadu laikā Baltijas valstu IT nozares kompānijās un jaunuzņēmumos darbu varēs atrast 85 speciālisti no Nigērijas, Kenijas un Armēnijas.

“Visa pamatā tomēr ir talants un cilvēki, un, kā mēs zinām, mums Latvijā reizēm pietrūkst talantu. Varbūt pietrūkst ne masveidā, bet konkrētu speciālistu, (..) reizēm vajag profesijas, ko mums universitātēs neapmāca,” stāstīja Latvijas Jaunuzņēmumu asociācijas pārstāve Ieva Felmena.

“Āfrika ir diezgan jauns kontinents, jo vairāk nekā 40% iedzīvotāju ir jaunāki par 18 gadiem. Gan Nigērijā, gan Kenijā tie ir ap 60%. Šie jaunieši ir ļoti talantīgi, viņi smagi strādā un attīsta prasmes tehnoloģiju jomā,” pasākumā Briselē sacīja Nigērijas ekonomikas ministra vecākais padomnieks Fola Olatundži-Deivids.

Felmena saka: “Nebūs daudz – zem desmit cilvēkiem kopumā. Mēs tiešām paņēmām šo projektu kā pilotu, lai saprastu, kā tas vispār notiek.”