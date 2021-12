Ilustratīvs attēls Foto: EPA/SCANPIX/LETA

Latvijā vairāki cilvēki saņēmuši jau četras potes pret Covid-19 Ieteikt







Līdz šim vismaz desmit cilvēki Latvijā ir saņēmuši kopumā četras vakcīnas pret Covid-19 devas, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati par vakcināciju pret Covid-19.

NVD Vakcinācijas projekta nodaļā skaidro, ka ceturtā deva ievadīta imūnsupresētajām personām, proti, cilvēkiem ar ļoti novājinātu imūno sistēmu, kuri pamatvakcinācijā jeb primārajā vakcinācijā saņem trīs devas.

Pirmā ceturtā deva valstī ievadīta 27.septembrī, un, saskaņā ar NVD datiem, tā bijusi personai vecumā virs 60 gadiem. Kopš tā brīža vēl divas personas, kas ietilpst šajā grupā, saņēmušas ceturto devu – viena no tām 2.novembrī, savukārt otra – 14.decembrī.

Piecas personas NVD datos atzīmētas kategorijā “cits iedzīvotājs” un visas no tām ceturto devu saņēmušas pēc 2.novembra. Savukārt divas personas norādītas kā vakcinētas “pēc paša vēlēšanās”. Šajā gadījumā ceturtā deva saņemta 10.oktobrī un 1.novembrī.

Tāpat datos norādīts, ka trīs no šīm personām saņēmušas “Pfizer”/”BioNTech” vakcīnu, bet septiņas – “Moderna”.

Saskaņā ar Veselības ministrijas mājaslapā pieejamo informāciju, no 2.decembra balstvakcinācijas process tiek organizēts saskaņā ar jaunākajām Imunizācijas valsts padomes rekomendācijām – papildus jau līdz šim noteiktajām iedzīvotāju grupām, balstvakcināciju vajag saņemt visiem iedzīvotājiem vecumā no 40 gadu vecuma, savukārt iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem var saņemt balstvakcināciju.

“AstraZeneca” gadījumā baltsvakcināciju pret Covid-19 var saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši pieci mēneši. “Johnson&Johnson” gadījumā baltsvakcināciju pret Covid-19 var saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc vakcīnas saņemšanas ir pagājušas astoņas nedēļas.

“Pfizer”/”BioNTech” un “Moderna” gadījumā baltsvakcināciju pret Covid-19 var saņemt visi iedzīvotāji no 18 gadiem, ja pēc otrās devas saņemšanas ir pagājuši seši mēneši.

Personām, kuras saņēmušas vienu vakcīnas devu un bijis pozitīvs SARS CoV-2 PĶR tests, balstvakcinācija nepieciešama sešus mēnešus pēc vakcīnas saņemšanas vai pārslimošanas brīža, atkarībā no tā, kas bijis pēdējais.

Prioritāri iedzīvotāji aicināti pieteikties portālā “manavakcina.lv” vai pa tālruni 8989, vai izmantot dzīvās rindas iespējas vakcinācijas centros, vakcinācijas punktos tirdzniecības centros un pašvaldību telpās, izbraukuma un mobilās vakcinācijas punktos. Balstvakcināciju ir iespējams saņemt arī vakcinācijas kabinetos ārstniecības iestādēs un pie ģimenes ārstiem.