Nauris Miezis 3×3 basketbolā Tokijā. Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Latvijas 3×3 basketbolisti Tokijā olimpiskā turnīra otrajā mačā piekāpjas Beļģijai







Latvijas 3×3 basketbola komanda ar Agni Čavaru, Nauri Miezi, Kārli Paulu Lasmani un Edgaru Krūmiņu sastāvā sestdien otrajā Tokijas olimpisko spēļu turnīra spēlē minimāli piekāpās Beļģijai.

Latvija zaudēja Beļģijai ar 20:21.

Spēle sākās ar beļģu uzbrukumu un Mieža personisko piezīmi četras sekundes pēc mača sākuma.

Pirmo grozu ar caurgājienu pēc nepilnām divām spēlētām minūtēm guva Tibo Fervors, uz ko ar tālmetienu atbildēja Miezis un Lasmanis – 4:1. Tomēr četras kļūdas latviešiem trijās minūtēs noveda pie neizšķirta – 4:4, bet mirkli vēlāk Rafaels Bogārts izvirzīja Beļģiju vadībā ar 5:4.

Niks Seliss realizēja metienu un soda metienu – 7:4, uz ko Lasmanis atbildēja ar tālmetienu pārkāpumā, vēlāk netrāpot soda metienu – 6:7.

Ar Krūmiņa un Mieža metieniem Latvija izvirzījās vadībā – 8:7.

Ar trim tālmetieniem pēc kārtas beļģi panāca 13:9, uz ko ar tālmetienu uzbrukuma pēdējā sekundē atbildēja Lasmanis – 11:13.

Turpinājās līdzīga spēle, pēc Mieža metiena Latvijai panākot 14:13 savā labā, bet beļģiem atbildot ar Bogārta tālmetienu, kurš gan šķita izdarīts jau pēc uzbrukuma laika beigām – 15:14 Beļģijas labā.

Vēl punktu guva Fervors (16:14), bet, komandām sasniedzot piezīmju normu un katrai piezīmei pārvēršoties divos soda metienos, labāk veicās Latvijai, Lasmanim realizējot trīs no četriem soda metieniem – 17:16.

Tomēr beigās, apmainoties ar tālmetieniem, izšķirīgo grozu divu punktu vērtībā no tālas distances guva Fervorts – 21:20.

Latvijas izlases labā 11 punktus guva Lasmanis, Miezim astoņi punkti un četras atlēkušās bumbas, Krūmiņš, kuram, tāpat kā Miezim, arī trīs kļūdas, kamēr Čavars punktus neguva, taču izcīnīja sešas atlēkušās bumbas.

Beļģiem Fervors guva 11 punktus.

Latvijas spēlētāji realizēja septiņus no 12 viena punkta metieniem, beļģiem realizējot septiņus no 13 metieniem. Divpunktu jeb tālmetienus latvieši realizēja piecus no 14, kamēr pretinieki – sešus no 13. Soda metienos Latvijai precīzi trīs no pieciem metieniem, bet pretiniekiem – divi no trim metieniem.

Latviešiem bija vairāk rezultatīvu piespēļu (četras pret divām pretiniekiem), bet krietni vairāk kļūdu (astoņas pret trijām). Nelīdzēja arī uzvarētā cīņa zem groziem (20 pret astoņām bumbām). Tāpat beļģi vienreiz bloķēja metienu.

Arī šajā mačā, tāpat kā spēlē pret Poliju, favorīti bija latvieši, kuri pasaules komandu rangā ir otrie, kamēr beļģi ieņem 15.vietu.

Svētdien Latvijai paredzētas cīņas ar Āzijas kontinenta pārstāvēm – Ķīnu un Japānu.

Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē Latvija ar rezultātu 21:14 pārspēja Poliju.

Latvijas izlasē septiņus punktus guva Miezis, pa pieciem bija Lasmanim un Čavaram, bet četrus guva Krūmiņš. Polijai vairāk nekā pusi jeb astoņus punktus guva Maikls Hikss.

3×3 basketbols debitē olimpisko spēļu programmā, un latvieši sestdien kļuva par pirmajiem, kuri izcīnījuši uzvaru vīriešu turnīra spēlē.

Latvijas basketbolisti Pasaules tūrē šosezon piedalījās divos turnīros. Dohā “Riga” apstājās pusfinālā, pēc tam startēja vairākos Vienotās Eiropas līgas turnīros Krievijā, bet “Challenger” turnīrā Francijas pilsētā Puatjē “Riga” zaudēja ceturtdaļfinālā.

Pēc tam komanda devās uz treniņnometni Spānijā un ceļoja uz Tokijas olimpiskajām spēlēm.

Latvieši pēdējos gados izcēlušies ar spēju labi sagatavoties tieši izšķirošajiem turnīriem. Pasaules kausa finālā gan 2018., gan 2019.gadā tika izcīnīta otrā vieta, Pasaules tūres finālā otrā vieta tika sasniegta 2018.gadā, trešā – 2019.gadā un pirmā – pagājušogad.

2017.gadā tika uzvarēts Eiropas kausa finālā, gadu vēlāk iegūstot otro vietu.

Savukārt maija beigās Austrijas pilsētā Grācā tika izcīnīta olimpiskā ceļazīme.

Turnīra nolikums paredz, ka visas astoņas komandas sākumā aizvada apļa turnīru. Divas labākās uzreiz iekļūst pusfinālā, bet trešās līdz sestās vietas īpašnieces izslēgšanas turnīru uzsāk no ceturtdaļfināla.

Turnīrs notiks no 24. līdz 28.jūlijam.