Desmitiem aviokompāniju atceļ lidojumus uz Telavivu un Izraēlu, arī “airBaltic” – konflikta dēļ pastāv draudi civilajiem gaisa kuģiem

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (CAA), izvērtējot tās rīcībā esošo informāciju, konstatējusi, ka Izraēlas gaisa telpas izmantošana rada draudus civilās aviācijas gaisa kuģiem, tāpēc Latvijas aviokompānijām rekomendēts neizmantot Izraēlas gaisa telpu turpmākās 48 stundas, aģentūru LETA informēja CAA Operatīvo situāciju vadītājs Aivis Vincevs.

CAA ir veikusi pieejamās informācijas par situāciju Izraēlas gaisa telpā analīzi un konstatējusi, ka saistībā ar konflikta pastiprināšanos pastāv draudi civilās aviācijas gaisa kuģiem, kuri izmanto Izraēlas gaisa telpu.

CAA nosūtījusi vēstuli visām Latvijas aviokompānijām ar rekomendāciju turpmākās 48 stundas neizmantot Izraēlas gaisa telpu, kas attiecas kā uz gaisa telpas šķērsošanu tranzītā, tā lidojumiem uz un no lidlaukiem Izraēlā.

Aviokompānija “airBaltic” informējusi CAA, ka reiss “BT-771”, kuram bija šodien plkst.23.25 jāizlido no Rīgas uz Telavivu Izraēlā, tiks atcelts. Pasažieri aicināti sazināties ar aviokompāniju.

Vienlaikus CAA aicina pasažierus izvērtēt drošības riskus, plānojot savus lidojumus. CAA atgādina, ka gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi var radīt situācijas, ka pasažieriem ir apgrūtinātas iespējas pamest konkrētās valsts teritoriju.

Desmitiem aviokompāniju atceļ lidojumus uz Telavivu

Desmitiem aviokompāniju atcēlušas nedēļas nogalē paredzētos lidojumus uz Telavivu pēc palestīniešu kaujinieku grupējuma “Hamas” negaidītā plašā uzbrukuma Izraēlai.

Tomēr nav apturēta komerciālā gaisa satiksme ar Izraēlas otro starptautisko lidostu Eilatu pie Sarkanās jūras. “Ņemot vērā pašreizējo drošības situāciju Telavivā,” “Lufthansa” saglabāja vienu atpakaļreisu uz Frankfurti, paziņoja Vācijas aviokompānijas pārstāvis, bet “visi pārējie “Lufthansa” lidojumi uz Telavivu un no tās ir atcelti uz šo sestdienu”.

“Air France” paziņoja, ka tā ir apturējusi lidojumus uz Telavivu uz vienu dienu “līdz turpmākam paziņojumam”. Arī “Air France-KLM” grupas zemo izmaksu pārvadātājs “Transavia” sestdienas vakarā atcēla lidojumu no Parīzes uz Telavivu.

Jau rakstījām, ka palestīniešu kaujinieki sestdienas rītā veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas, izšaujot vairākus tūkstošus raķešu un iefiltrējoties vairākās vietās Izraēlā.

Izraēlas armija pavēstīja, ka kaujinieki izšāvuši 2200 raķešu, bet palestīniešu islāmistu grupējuma “Hamas” bruņotais spārns apgalvo, ka tā kaujinieki ir izšāvuši vairāk nekā 5000 raķešu.

Tāpat kaujinieki no palestīniešu anklāva iekļuvuši Izraēlā vairākās vietās. Kā pavēstīja Izraēlas armijas preses pārstāvis, palestīniešu kaujinieki iekļuvuši Izraēlā ar paraplāniem, pa jūru un pa sauszemi.

Izraēlas aizsardzības spēki izsludinājuši gatavību karam un gaisa spēki jau veic atbildes triecienus Gazas joslā. Tāpat Izraēlas karavīri vairākās vietās iesaistījušies kaujās ar iebrucējiem.

Dear humans, these are Hamas terrorists who want to destroy the world and humanity

Israel has the right to eliminate all these terrorists so ruthlessly because they do not have the right to survive in this beautiful world #Israel #TelAviv #AlAqsaFlood #IronDome #Gaza pic.twitter.com/CtAVG1F5H5

— The World (@humantheworld) October 7, 2023