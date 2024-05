Latvijas hokejisti pasaules čempionātu sāk ar grūtu uzvaru pār Poliju Ieteikt







Kasparam Daugaviņam gūstot vārtus papildlaikā, Latvijas vīriešu hokeja izlase sestdien Ostravā pasaules čempionāta pirmajā spēlē ar rezultātu 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 1:0) uzvarēja Polijas valstsvienību, kas elites divīzijā startē pirmo reizi kopš 2002.gada.

Reklāma Reklāma

Daugaviņš Latvijas izlasē izcēlās ar diviem gūtiem vārtiem, bet pa reizei pretiniekus pārspēja Roberts Mamčics, Rodrigo Ābols un Rihards Bukarts. Polijas izlases labā divus vārtus guva Kšištofs Maciašs un vienus pievienoja Kamils Valega un Mateušs Briks.

Pirmo bīstamo metienu pa vārtiem izdarīja poļi mača otrajā minūtē, bet turpinājumā, spēlei ritot tikpat kā bez pauzēm, pārsvars bija Latvijas hokejistiem. Spēles 13.minūtē pār klupināšanu uz noraidīto soliņa devās Rodrigo Ābols, kādai no komandām pirmo reizi mačā tiekot pie iespējas spēlēt vairākumā.

Tajā pretiniekiem padevās bīstams metiens no tuvas distances, tikai Elvim Merzļikinam glābjot latviešus no nonākšanas iedzinējos. Taču vienādos sastāvos mača 16.minūtē pēc Maciaša uzmetiena uz vārtu priekšu, ripa rikošetā no Markusa Komula un Riharda Bukarta nonāca Merzļikinam starp kājsargiem – 1:0 Polijas izlases labā.

Otrās trešdaļas sākumā Latvijas izlase saimniekoja pretinieku aizsardzības zonā un, Mamčicam pieslēdzoties uzbrukumam, latviešu aizsargs pēc Raivja Ansona piespēles izdarīja netraucētu metienu – 23.minūtē 1:1. Nedaudz vēlāk Kaspars Daugaviņš centās ieslidināt ripu vārtos, taču tā atsitās pret stabiņu.

Sešas minūtes pēc Latvijas izlases gūtajiem vārtiem poļi atgriezās vadībā. Pēc Valegas metiena Merzļikins atsita priekšā ripu un tā no Mamčica slidas nonāca vārtos. Perioda viducī pēc Mārtiņa Dzierkala pārkāpuma poļi otro reizi mačā tika pie iespējas spēlēt vairākumā, taču arī šoreiz savu izdevību nerealizēja.

Latvijas izlase savu pirmo vairākumu nopelnīja nepilnas sešas minūtes pirms došanās pārtraukumā. Lai gan iespējas bija, viena spēlētāja pārspēks netika izmantots, tāpat kā trešdaļas pēdējās 83 sekundēs, kuras arī latvieši pavadīja vairākumā.

Trešā perioda sākumā Oskars Batņa par grūšanu mugurā saņēma divu minūšu sodu, taču spēlēšana mazākumā netraucēja latviešiem gūt vārtus. Trešdaļas trešajā minūtē Latvijas hokejisti trijatā aizslidoja pretuzbrukumā pret diviem pretiniekiem un Ābols pēc Daugaviņa piespēles raidīja ripu tīklā – 2:2.

Astotajā minūtē Polijas izlases pretuzbrukumā ripa rikošetā atlēca pie Maciaša, kurš netraucēts atguva Polijas izlasei vadību. Pēc piecām minūtēm ripa burzmā nonāca otros vārtos, sākumā tiesneši vārtu guvumu neieskaitīja, taču pēc treneru pieprasījuma un atkārtojuma noskatīšanās konstatēja, ka ripa mērķī nonākusi atbilstoši noteikumiem. 3:3 Latvijas izlasei panāca Daugaviņš.

Reklāma Reklāma

Piecas minūtes un sešas sekundes pirms pamatlaika beigām Latvijas hokejisti noturēja ripu pretinieku aizsardzības zonā un Rihards Bukarts pēc brāļa Roberta piespēles pašaizliedzīgi apspēlēja poļus, panākdams 4:3. Tiesa, pusotru minūti vēlāk pēc Brika metiena ripa no Kristapa Zīles nonāca Latvijas vārtos – 4:4.

31 sekundi pirms perioda beigu svilpes Zīle paklupināja pretinieku, dodot poļiem iespēju spēlēt vairākumā. Pamatlaiks noslēdzās neizšķirti un cīņa turpinājās papildlaikā, kurā Merzļikins glāba Latvijas izlasi no ielaistiem vārtiem. Citā epizodē pretinieki trāpīja ar ripu pa vārtu stabiņu, bet Daugaviņš trāpīja pa pārliktni.

Tomēr pagarinājuma ceturtajā minūtē Daugaviņš pēc Ābola piespēles izrāva latviešiem uzvaru.

Pēc tam 12.maijā Latvija tiksies ar Franciju, 14.maijā – ar Kazahstānu, 15.maijā – ar Vāciju, 18.maijā – ar Zviedriju, 19.maijā – ar Slovākiju, bet noslēdzošajā grupas spēlē 21.maijā latvieši spēkosies ar ASV hokejistiem, kurus pērn pārspēja cīņā par bronzas godalgām.

Savukārt A apakšgrupā Prāgā spēlēs mājinieki čehi, pagājušā gada čempioni kanādieši, Somija, Šveice, Dānija, Norvēģija, Austrija un Lielbritānija.

Turnīrā startējošās 16 komandas ir sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei garantē septiņas spēles. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu vājākās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā starp 16 labākajām būs Ungārija un Slovēnija.

Pērn pasaules meistarsacīkstēs triumfēja kanādieši, kuri izšķirošajā mačā pārspēja Vāciju, bet bronzas medaļas izcīnīja Latvija, pagarinājumā pieveicot ASV valstsvienību.

Šogad pasaules čempionāts Čehijas pilsētās Prāgā un Ostravā norisinās no 10. līdz 26.maijam.