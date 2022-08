Foto: Ieva Lūka, LETA

Latvijas lauksaimniekiem ļoti jāsargā tehnika: reģistrēti jau 160 noziedzīgi nodarījumi Ieteikt







Šogad septiņos mēnešos pret lauksaimniekiem bijuši vērsti vairāk nekā 160 noziedzīgi nodarījumi, liecina Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) publiskotā informācija.

Visbiežāk lauksaimnieki saskaras ar zādzībām un to mēģinājumiem, kā arī dažādām krāpšanām – no janvāra līdz jūlijam uzskaitītas 17 dažādu modeļu traktortehnikas zādzības, 119 zādzības no traktortehnikas, kur 72% bija degviela, un 26 krāpšanas, kur 26% veidoja veiktie avansu maksājumi.

Valsts policija sadarbībā ar VTUA ir izveidojusi un aicina lauksaimniekus un traktortehnikas īpašniekus iepazīties ar izglītojošu un informatīvu brošūru par saimniecības īpašuma drošību “Lauksaimniecības īpašuma drošības priekšnoteikumi”.

Brošūrā ir atrodama informācija par to, kā iekārtot un uzturēt savu īpašumu, pirkšanas un pārdošanas ieteikumi, kontrolsaraksts, lai pārbaudītu sava īpašuma vājās vietas vai noskaidrotu, kuras būtu nepieciešams uzlabot, kā arī aprakstīta rīcība ārkārtas situācijās.

Brošūra pieejama VTUA mājaslapā “www.vtua.gov.lv”.

VTUA atgādina, ka pirms traktortehnikas vai tās piekabes iegādes jāpārliecinās, vai tirgotājs ir reģistrējies VTUA, jo tikai reģistrētam komersantam ir tiesības pircējam izsniegt rēķinu-uzziņu, kas ir pamatdokuments traktortehnikas reģistrācijai VTUA.

Reģistrētos traktortehnikas tirgotājus, komersantus var skatīt vai lejupielādēt tabulas veidā arī Latvijas Atvērto datu portālā, VTUA sadaļā.

VTUA ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

Aģentūras darbības mērķis ir nodrošināt cilvēka veselībai, dzīvībai un apkārtējai videi nekaitīgas traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko un tirgus uzraudzību, kā arī traktortehnikas vadītāju mācību procesa un tā nodrošinājuma uzraudzību, uzturēt traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju valsts informācijas sistēmu.