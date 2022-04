Riekstiņš: Krievijā pastāvošā kārtība neļauj šobrīd lietot kodolieročus Ieteikt







Lelde Veinberga, TV24

Vai Krievijas prezidenta Vladimira Putina draudi ar kodolieročiem ir propagandas elements vai arī tos Rietumiem būtu jāuztver nopietni? Savu redzējumu TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” sniedz Latvijas vēstnieks Krievijā Māris Riekstiņš.

“Redziet, tas, ko domā Krievijas prezidents, droši vien zina tikai viņš pats un es domāju, ka arī viņa tuvākie līdzstrādnieki diez vai to zina. Līdz ar to mēs varam operēt tikai, ko esam dzirdējuši no amatpersonām, sākot ar Kremļa preses sekretāru un ārlietu ministru, saprotot, ka arī viņi diezgan daudz ko stāstījuši ne to, kas beigās izrādījusies patiesība.

Un ņemiet vērā, kas ir rakstīts Krievijas doktrinālos dokumentos attiecībā uz kodolieroču pielietošanu. Krievija ir formulējusi gadījumus, kad tas būtu iespējams, un starp tiem ir gan kodoluzbrukums pašai Krievijai, kā atbildes trieciens, gan militārs konflikts, kura gaita varētu būt kā apdraudējums Krievijas pastāvēšanai.

Šobrīd šis konflikts un agresija Ukrainā jebkurā gadījumā nav tādā fāzē, kas ļautu Krievijai, ja viņi paši vadās pēc saviem doktrināliem dokumentiem, pielietot masu iznīcināšanas ieročus,” uzskata M. Riekstiņš.

