Latvijas vēstnieks Ukrainā neticēja, ka viņam izrādīsies noderīga sapakotā 72 stundu soma evakuācijai







TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” uz jautājumu, vai Ukrainā tā sauktās 72 stundu mugursomas krāmēšana ar primārajām nepieciešamajām mantām evakuācijas gadījumiem ir jau automātiska darbība, Latvijas vēstnieks Ukrainā Ilgvars Kļava pastāstīja: “Jā, protams, mums nebija tieši nekāda pavēle, bet sekojot tām visām tām rekomendācijām no Aizsardzības ministrijas, kas ir skanējušas jau labu laiku iepriekš, arī es decembrī, janvāra mēnesī lēnām krāmēju mugursomu.”

“Es pat nopirku tādu militāra parauga mugursomu un krāmēju tajā iekšā nepieciešamās apģērba lietas – tur zeķes, kreklus, ļoti jaudīgu kabatas bateriju, kabatas nazi, sveces, sērkociņus vai pareizāk sakot šļiltavas. Es to visu liku iekšā ar domu, nu, Ilgvar, tev taču šito visu nevajadzēs! ” raidījumā atzina Kļava.

Latvijas vēstnieks Ukrainā atminas, ka beigās šī te iepriekš sakrāmētā 72 stundu mugursoma izrādījās viņam ļoti vajadzīga.

“Pēc tam, kad mēs evakuējāmies no Kijivas, man bija šī te 72 stundu soma un vēl viena neliela soma ar datoru. Bet rezultāts bija tāds, ka es no tām divām somām dzīvoju kādu pusotru, divus mēnešus, izmantojot to, kas tur ir sapakots iekšā. Principā biju aizmirsis tikai vienu lietu, bet viss pārējais bija – tas, kas ir minimāli nepieciešams, lai varētu dzīvot kādā konkrētā vietā, kas nav tavas mājas. Pēc tam es domāju: ārprāc, kā tas vispār! Ja man to vajadzētu vajadzētu savākt un paķert dažās minūtēs, es noteikti būtu aizmirsis kādu pusi no tā, kas patiešām ir svarīgs un nepieciešams pirmajā momentā,” tā TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriptum” stāstīja Kļava.

Kļava uzsvēra: “Es neticēju, ka man būs tāda vajadzīga, kad es viņu pakoju, bet izrādījās ļoti noderīga!”

