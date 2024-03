Foto: Krišjānis Papiņš/Facebook

Ļaudis diskutē par Rīgas ielās saliktajiem Ukrainas atbalsta plakātiem: "Ideja nav pat sekla, tā ir atklāti stulba"







Beidzamajās dienās Rīgas ielās parādījušies plakāti. Tie ir visai askētiski, uz tiem lasāms: “Ukrainis var uzvarēt! Kopā par Ukrainas uzvaru!”, bet apakšā redzams Rīgas domes “autogrāfs”.

Viedoklis par šie plakātiem ir zīmolu ekspertam Krišjānim Papiņam. Viņš savos sociālajos tīklos atzīmējis 6 punktus, kas likuši aizdomāties un kas viņam nepatīk.

“Rīgas ielās parādījies plakāts, kurā pieminēts kaut kāds mistiskais “ukrainis”, kurš “varot” uzvarēt. It kā. Varbūt.

Kas tieši man nepatīk? Pa punktiem:

(1) Ja mērķis bija propagandas plakāts, tad ideja nav pat sekla, tā ir atklāti stulba. Pat teksts “Ukraina uzvarēs!” nevienu ne par ko nepārliecinātu. Nepieciešama kāda gudrāka doma.

(2) Teksts nav rakstīts ar pārliecību, tas ir pilns šaubu. Teju prasās galā jautājuma zīmi piezīmēt.

(3) Un kas tas par vispārināto “ukraini”? Tas domāts kā parafrāze no leģendas par “mūžīgo žīdu”? Stāsts par Ahasvēru kaut kā pat ļoti labi saskan ar Ukrainas pašreizējo situāciju!

(4) Ja autors nepamanīja, ka “ukrainis” nolasās arī kā UK+Rainis — tad varbūt vajag iet un meklēt citu darbu.

(5) Plakāta dizaina estētika rosina domāt (jo tā ir pieņemts kampaņās), kad šis ir tikai viens plakāts no sērijas, un, ka rokrakstā rakstītais dažādos plakātos ir atšķirīgs. Rodas jautājums: “un ko tad vēl var tas ukrainis”? Gaidām idejas no Rīgas domes gaišajiem prātiem.

(6) Un tās atslēdziņas tagad ir jaunais Rīgas logo? Tiešām? Tas ir labākais, uz ko esiet spējīgi? Drīkst apjautāties kādas vērtības un stratēģiskos vēstījumus šis logo ietver?

Ja vienā vārdā — tas pat nav stulbums, tas ir pilnīgi kaut kas neticams.”

Ko par šiem plakātiem domā citi? Ieskatījāmies arī komentāru sadaļā.

“Man tas izskatās drīzāk pēc tāda kampaņas plakāta melnraksta, kas izlikts kādā komandas iekšējā breinstormā pie sienas. Un, jā, tas “mistiskais” ukrainis mulsina…”

“Visam piekrītu, vienīgais mans komentārs par atslēdziņām, Rīgas pilsētai ir fantastisks branbooks ar visu elementu pielietojumu, kur ir arī kā jālieto logo, šis vienkārši ir kopumā nepārdomāts vizuālis.”

“Piekrītu katram vārdam! Un arī man ir bezgala skumji, ka man kā nodokļu maksātājam ir jāskatās uz šādu pilsètas “estētiku”.”