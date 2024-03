“Par to ir jārunā šodien, ja mēs to nedarīsim, bērniem bērnība jau būs nozagta,” tieslietu ministre atgādina par nolaupītajiem ukraiņu bērniem Ieteikt







“Mums starptautiskajās tiesībās ir skaidri nodefinēts, ka genocīds ir arī vēršanās pret vienu nāciju, izdzēšot tās nākotni,” TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere.

“Pēc būtības šī Ukrainas bērnu nolaupīšana, ka viņi tiek fiziski nolaupīti, pārvesti uz Krieviju, ievietoti filtrācijas nometnēs, kur vņiem notiek tā dēvētā smadzeņu mazgāšana.

No viņiem vēlas izdzēst, ka viņi ir ukraiņi, viņiem aizliedz runāt ukraiņu valodā, viņiem mēģina iepotēt, ka viņi tikai Krievijā ir drošībā, ka viņu vecāki viņus nemīl.

Šīs visas vājprātīgās lietas tiek potētas maziem bērniem. Pēc būtības tādā veidā tiek mēģināts iznīcināt nācijas dzīvotspēju,” stāsta tieslietu ministre.

Ir zināms, ka 20 000 bērnu pazušana ir statistiski pierādīta, tad fakti liecina, ka tie varētu būt pat 100 000 bērnu okupētajās teritorijās, par kuriem nav zināms.

“Kaut arī mums ir definīcija starptautiskajās tiesībās- tas ir šis genocīds,” Lībiņa-Egnere uzsver, ka bērna dzīvē katra diena ir svarīga, jo bērnība ir tieši šobrīd. Iespējams, pēc diviem gadiem bērns vairs nebūs spējīgs atgriezties un dzīvot ukraiņu vidē.

“Šis ir arī eksāmens mums, kā sabiedrībai, kā mēs reāli to, kas ir uz papīra, arī varam iedzīvināt,” ministre atgādina, kas šis ir ne tikai politiķu stāts, bet arī visas sabiedrības. Pierādījumi ir jāvāc šodien, nevis citu dienu.

“Ir sociālie tīkli, ir dažādas iespējas šobrīd filmēt un fotografēt. Visu ir iespējams fiksēt.”

Atgūtie 400 bērni ir nevalstiskā sektora, brīvprātīgo un diplomātu kopīgā darba rezultāts.

Tieslietu ministre uzsver, ka par šo tēmu ir jārunā visur un visos formātos, jo par to runā pārāk maz. “Mēs zinām, ka Otrajā pasaules karā nacistiskā Vācija un arī Krievija iznīcināja bērnu nākotni, tad tas, kas notiek šodien, daudzi to pat nezina. Un par to ir jārunā šodien, ja mēs to nedarīsim, bērniem bērnība jau būs nozagta.”