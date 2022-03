Attēls: Given.lv

Laulību gredzeni visam mūžam – kur pirkt?







Laulību gredzeni ir tradīcija, kas neizpaliek gandrīz nevienās kāzās. Ja meklē īsto gredzenu un vēlies uzzināt vēsturiskus faktus par šo laulību ceremonijas sastāvdaļu, kā arī interesē ar to saistītās aktualitātes mūsdienās,tad šis raksts ir domāts tieši Tev.

Pagājušajā gadā pasauli pāršalca ziņa, ka beidzot apprecējusies sabiedrības dāma Parisa Hiltone (Paris Hilton). Interesants jaunums bija arī dziedātājas Arianas Grandes (Ariana Grande) attiecību oficiālā noformēšana un modes dizaineres, dziedātājas Gvenas Stefani (Gwen Stefani) otrās kāzas. Kas vieno visas šīs slavenību un Latvijā notikušās kāzas? Protams – laulību gredzens, kas simbolizē attiecību statusu un saistības.

Laulību gredzeni laiku laikos

Gredzenu mīšana laulībās ir sena tradīcija, kas saglabājusies gadsimtiem ilgi. Šis zīmīgais rituāls pastāv arī mūsdienās, pateicoties tā popularitātei un nozīmīgumam sabiedrībā. Latvijā ik gadu tiek slēgtas apmēram 10 000 laulības*, bet aiz katra šī cipara slēpjas mīlestības pilns stāsts, ko statistikas tabulā nevar ierakstīt. Daudzi apgalvo, ka brīdī, kad tuvākais cilvēks apņemas būt blakus uz mūžu un apliecina to uzliekot gredzenu, izmainās gan attiecības, gan pasaules redzējums.

Tradīcijas pirmsākumi meklējami senajā Ēģiptē. Pirmie gredzeni, kurus izmantoja laulību ceremonijās bija pīti no niedrēm vai kaņepēm, un tie tika likti uz kreisās rokas ceturtā pirksta. Senajā Grieķijā un Romā tika izmantoti metāla, ādas vai kaula laulību gredzeni, atkarībā no laulāto materiālās nodrošinātības. Turīgāko iedzīvotāju vidū populāri bija sudraba, bronzas, vara, misiņa un zelta laulību gredzeni, kas varēja tikt izgreznoti ar dārgakmeņiem vai laulāto gravīrām.

Attēls: Given.lv

Zelta laulību gredzeni ir pieprasīti arī mūsdienās

Kā jau iepriekš minēts, attiecībā uz laulībām cilvēki vēlas ievērot tradīcijas, nevis tās mainīt. Mūsdienās vispopulārākie ir zelta laulību gredzeni, kas joprojām tiek likti uz kreisās vai labās rokas ceturtā pirksta jeb zeltneša. Formu un rakstu ziņā priekšroka tiek dota askētiskiem, vienkāršiem risinājumiem. Šobrīd populāri ir:

Dzeltenā zelta laulību gredzeni . Nemainīga klasika, ko cilvēki izvēlas vairāk kā jebkuras citas krāsas zeltu;

. Nemainīga klasika, ko cilvēki izvēlas vairāk kā jebkuras citas krāsas zeltu; Baltā zelta laulību gredzeni . Laulības gredzeni no baltā zelta Latvijā kļuva pieprasīti sākot no deviņdesmitajiem gadiem un ir iecienīti arī mūsdienās. Baltā nokrāsa tiek iegūta veidojot sakausējumu, piemēram, ar sudrabu;

. Laulības gredzeni no baltā zelta Latvijā kļuva pieprasīti sākot no deviņdesmitajiem gadiem un ir iecienīti arī mūsdienās. Baltā nokrāsa tiek iegūta veidojot sakausējumu, piemēram, ar sudrabu; Sārtā/sarkanā zelta laulību gredzeni. Sakausējumā tiek izmantots varš vai cits sārts metāls.

Neatkarīgi no zelta krāsas, Latvijā visiecienītākie ir laulību gredzeni 585 zelta provē. Ko tas nozīmē? Zelts ir ļoti mīksts metāls – tīra zelta gredzens viegli var zaudēt formu vai tikt saskrāpēts. Šī iemesla dēļ juvelierizstrādājumos parasti izmanto zeltu ar sakausējumiem. Proves numurs norāda, cik daļas zelta ir attiecīgajā gredzenā no tūkstoš daļām. Pastāv arī 375. prove un 750. prove, kas ir populārākās citās valstīs.

Ļoti retās situācijās cilvēki izvēlas laulības gredzenus arī no sudraba, vara, misiņa, tērauda, keramikas vai ar tetovējuma palīdzību, bet Latvijā tā nav izplatīta prakse.

Attēls: Given.lv

Kur pirkt laulību gredzenus?

Svarīgi ir laulības gredzenus iegādāties uzticamā vietā, kur iespējams saņemt profesionālu konsultāciju, kā arī pārliecināties par gredzenu kvalitāti un izcelsmi. Latvijā viens no uzticamākajiem un pieredzes bagātākajiem ir juvelierizstrādājumu veikalu tīkls Given. Tā ir vieta, kur pieejams plašs laulības gredzenu klāsts, tāpēc, ja vēlies iegādāties augstas kvalitātes juvelierizstrādājumus par labu cenu, tad noteikti apskati piedāvājumu un jautājumu gadījumā sazinies ar GIVEN rotu ekspertiem – klātienes veikalos, interneta veikalā rakstot čatā vai pa telefonu +371 60 003 585!

Labs juvelierizstrādājumu veikals – kāds tas ir?

Vietējais Given veikalu tīkls ir veiksmīgi attīstījis biznesu arī ārpus Latvijas. Uzņēmuma prioritāte ir augstas kvalitātes juvelierizstrādājumi par izdevīgu cenu, kā arī teicama klientu apkalpošana. Given priekšrocības:

garantēti kvalitatīvi juvelierizstrādājumi;

Latvijas, Baltijas un pasaules juvelieru zīmolu rotas plašā izvēlē;

zinoši konsultanti, kas palīdzēs izvēlēties vēlmēm atbilstošu rotu;

Mūsdienīgs un ērts interneta veikals;

iespēja ērti veikt preces atgriešanu bez liekiem jautājumiem;

Pirkumu apdrošināšana, kas rūpējas par pasūtījuma drošību līdz brīdim, kad rota nonāk Tavās rokās.

Laulību gredzeni ir mūža pirkums, kas būs Tev blakus katru dienu, tāpēc izvēlies apdomīgi. Ja nepieciešama konsultācija, nāc uz Given klātienes veikaliem visā Latvijā vai internetveikalā izmanto čata opciju!

