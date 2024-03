Foto. Christin Klose/dpa-tmn

LBAS vēršas pret ieceri samazināt darbnespējas lapu apmaksu, norādot, ka strādājošie jau tā iet uz darbu slimi Ieteikt







Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība (LBAS) otrdien, 26.martā, plkst.10.30 rīkos preses konferenci, kurā pamatos savu nostāju pret ieceri samazināt darba nespējas lapu apmaksu, aģentūru LETA informēja LBAS sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Birkenfelde.

Reklāma Reklāma

LBAS ir kategoriski pret darba devēju ieceri mazināt darba nespējas lapu apmaksu, jo tas tiekot plānots uz darbinieku un viņu bērnu rēķina.

LBAS norāda, ka darbinieks jau šobrīd, saņemot vidējo darba samaksu Latvijā, kas 2023.gadā bija 1537 eiro pirms nodokļu nomaksas, un slimojot deviņas dienas (A lapa), saņem par vienu trešdaļu mazākus ienākumus, līdz ar to atsevišķu personu viedoklis par to, ka “atrasties uz darbnespējas lapām ir izdevīgi”, ir noraidāms kā absolūti nepamatots. LBAS vērtējumā darba devēju un ministriju savstarpējais kompromiss to samazina vēl par 33,11 eiro.

Vienlaikus LBAS norāda, ka piedāvājums paredz slima bērna kopšanas atbalsta samazinājumu par 5% jeb 2,29 eiro dienā pie vidējās darba samaksas, kas divās nedēļās ir 22,90 eiro. Tā ir B lapa, Latvijā to apmaksā valsts, bet Igaunijā – darba devēji. Slima bērna kopšanai no visām darba nespējas lapām Latvijā pirmajā nedēļā ir izsniegtas vairāk nekā 58% un otrajā nedēļā gandrīz 69% darba nespējas lapu, informē LBAS.

Pēc Veselības ministrijas (VM) sniegtās informācijas 2023.gadā ir bijušas 400 sūdzības par nepamatoti izsniegtām darbnespējas lapām, no kurām pēc pārbaudes tādas izrādījās tikai četras.

LBAS papildus rosina izvērtēt, kas tieši ietekmē darba devēju augstos izdevumus par darba nespējas lapu apmaksu, piemēram, vai ir izvērtēti darba vides riski, vai nav pasliktinājušies darba apstākļi, notikuši nelaimes gadījumi darbā vai palielinājies arodsaslimšanu skaits.

LBAS arī vērš uzmanību, ka nereti strādājošie iet uz darbu slimi. 39% Latvijas iedzīvotāju darbspējīgā vecumā norādījuši, ka Latvijā strādājošais nevar atļauties slimot, jo baidās pazaudēt darbu.

Tāpat LBAS uzsver, ka darba devēju apgalvojums, ka izdevumi par darbnespējas lapām padara Latvijas uzņēmumus par nekonkurētspējīgākajiem Baltijas valstīs, absolūti neatbilst patiesībai.

Konferencē piedalīsies LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde un LBAS dalīborganizāciju vadītāji. Tā notiks Arodbiedrību namā, Bruņinieku ielā 29/31, Rīgā, 4. stāva zālē.