LDDK prezidents Bite par valsts budžeta naudas sadali: "Uzņēmuma līmenī mēs nekad dzīvē tā naudu nemētātu"







“Ja mēs skatāmies kopumā – runājam par medicīnu vai labklājību, vai visu budžetu tērējošo, sabiedrību uzturošo daļu, mēs joprojam runājam, kā pārdalīt vienu eiro vai budžeta skaitli X piecpadsmit daļās. No pelnīšanas viedokļa – mēs joprojām ļoti maz pie tā strādājam, faktiski sākam runāt. Bet tā lielā baža ir, ka par runāšanu tālāk mēs bieži vien netiekam, ja. Mums visiem kā sabiedrībai ir skaidri jāapzinās, ka šodien mēs tie, kas budžetu radām – uzņēmēji, kas pelna, ražo, eksportē un nes naudu uz šejieni, ir Latvijā par maz, par vāju, lai uzturētu to budžetu un visu to sabiedrības funkciju apjomu, kas ir jāiedod – pensijas, algas skolotājiem, medicīnai un tamlīdzīgi,” šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda LDDK prezidents un zivrūpniecības uzņēmuma SIA “Karavela” valdes priekšsēdētājs Andris Bite, diskutējot par Saeimā iesniegto valsts budžeta projektu 2023.gadam.

“Ir divi ceļu, vai trešais ir kopīgs ceļš. Viens ir šīs izmaksas radikāli pārskatīt un samazināt, jo mēs uzskatām, ka mēs ļoti daudz svaidāmies ar naudu ļoti neefektīvi. Uzņēmuma līmenī mēs nekad dzīvē tā naudu nemētātu! Vai nu mēs sākam ļoti ātri. ambiciozi runāt un ieviest pelnīšanas modeli, kā mēs kļūstam un veidojam lielāku ekonomiku. Shēma tāda, ka, nevis mēs lēnā garā tur izaugsim, bet ļoti strauji piesaistot investīcijas šeit un veidojot ražošanas un tamlīdzīgi, vai kombinējot šīs abas lietas kopā. Ja mēs gribam visiem par labu katru gadu tā paraustīt budžetu, un nedaudz pakauties savā starpā – vairāk medicīnai, mazāk policistiem vai otrādi, tad mēs muļļāsimiest tāpat uz priekšu gadiem,” komentēja Bite.

Bite vēl piebilda: “Mēs nevaram uzturēt esošajā ekonomikas līmenī šo valsti, šo sabiedrības, teiksim, komfortu ar to ekonomiku un tiem uzņēmējiem, kādi Latvijā ir. Tas ir jāsaprot ne tikai valdībai! Mēs vienmēr runājam: valdība nesaprot, valdība nedara un tā tālāk…Tas ir jāsaprot katram cilvēkam Latvijā – pensionāram, valsts maizē dzīvojošam, kas saņem no budžeta līdzekļiem, ka viņam ir jāsaprot, ka viņa ieņēmumi tiešā formā ir atkarīgi no tā, cik mēs tādi uzņēmēji esam, cik labi viņi dzīvo kā uzņēmumi – cik viņi ir lieli, cik eksportē un tā tālāk.”

“Nav noslēpums, ka tiklīdz tas aiziet līdz pašai sabiedrībai vai pašvaldības iedzīvotājiem, bieži vien ir tā – mums Latvijā nekā nav, ražošanas nav, viss ir sagruvis, viss ir slikti. Nu, tāds naratīvs. Tikko kā grib uzlikt jaunu fabriku, tā uzreiz – nē, pie mums nē, labāk citur! Kamēr šī zināšana, šī sasaiste nebūs, ka tavs maks ir saistīts ar to, kas Latvijā tiek ražots un eksportēts, vai pakalpojums sniegts, tikmēr mēs dzīvosim nabadzīgi, un cīnīsiems tikai vienīgi pa to pīļu dīķi, kurā mēģinām to budžetu pārdalīt savā starpā vienu un to pašu naudas summu – kuram vairāk, kuram mazāk,” tā raidījumā “Preses klubs” atzina Bite.