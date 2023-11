Leģendārais Livepūles četrinieks - The Beatles

Leģendārais Liverpūles četrinieks atkal apvienojies: iznākusi ar mākslīgā intelekta palīdzību tapusī "The Beatles" dziesma







Leģendārais Liverpūles četrinieks atkal ir apvienojies – 2.novembrī klajā nākusi ar mākslīgā intelekta palīdzību tapusī leģendārās britu rokgrupas “The Beatles” jaunā dziesma.

Kompozīciju “Now And Then” sākotnēji sarakstīja un iedziedāja Džons Lenons, to attīstīja pārējie grupas dalībnieki, un tagad vairākas desmitgades pēc dziesmas pirmās ierakstīšanas to pabeiguši Pols Makartnijs un Ringo Stārs, kā arī mākslīgais intelekts.



Par kompozīcijas, kas reklāmas treilerī dēvēta par “”The Beatles” pēdējo dziesmu”, iecerēto klajā laišanu Makartnijs pavēstīja jūnijā.

“Now And Then” Lenons ierakstīja 70.gadu beigās savās mājās Ņujorkā. Ierakstā dzirdamas arī klavieres.

Strādājot ar kinorežisoru Pīteru Džeksonu, kura veikums ir 2021.gada dokumentālais seriāls “”The Beatles: Get Back”, tika izmantots mākslīgais intelekts, lai nošķirtu Lenona balsi no klavieru akordiem.