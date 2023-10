Leons Taivāns: “Hamās” inficējusi visus Gazas iedzīvotājus ar ideju, ka Izraēla ir iznīcināma Ieteikt







2007. gadā bija vēlēšanas, kurās Gazas joslā tika ievēlēts “Hamās” ar demokrātisku balsu vairākumu. Kas attiecas uz pārējo daļu vēlētāju, viņi ir dalāmi, skaidro Leons Taivāns, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju profesors TV24 raidījumā “Globuss”.



Iepriekšējā Palestīnas atbrīvošanas kustība, ko sauca par “Fath”, bija organizācija, kad modē bija nacionālās atbrīvošanas ideja, viņš stāsta, uzsverot, ka “Hamās” veidojās nākamajā periodā, kad jau ir islāma radikālisms. Tā ir ļoti radikāla un teroristiska organizācija atšķirībā no “Fath”.

Tā sliktā ziņa ir tā, ka “Hamās” ir inficējusi visus Gazas iedzīvotājus – vīriešus, sievietes, bērnus – ar to ideju, ka Izraēla ir iznīcināma un viņi ir cīnītāji par islāmu, viņš norāda.

Viņi ir ievēlējuši, bet atbildība no vēlētājiem netiek prasīta, it kā “Hamās” būtu parādījies no zila gaisa.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka kopš kara sākuma Izraēlas drošības spēki pretterorisma operācijās Rietumkrastā aizturējuši vairāk nekā 500 aizdomās turamos, ceturtdien paziņojusi Izraēlas armija.

Kopumā aizturēti 524 cilvēki, tai skaitā vismaz 330 grupējuma “Hamās” atbalstītāji, un konfiscēti vairāk nekā 50 ieroči, atklāja armija.

Kopš kara sākuma 7.oktobrī situācija Rietumkrastā ir ļoti saspringta un šajā teritorijā daudzi atbalsta palestīniešu kaujinieku grupējumu “Hamās“.

Oficiālu datu par “ Hamās ” locekļu skaitu nav, bet septembrī veikta aptauja liecina, ka prezidenta vēlēšanu gadījumā “ Hamās ” līderis Ismails Hanija varētu iegūt pusi balsu, ja viņa vienīgais konkurents būtu palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abass.

Palestīniešu kaujinieku grupējums “Hamās” 7.oktobrī veica negaidītu uzbrukumu no Gazas joslas, izšaujot vairākus tūkstošus raķešu un iefiltrējoties vairākās vietās Izraēlas teritorijā. “Hamās” uzbrukumā Izraēlā noslepkavoti vairāk nekā 1400 cilvēku.



















































Izraēlas un Gazas sektora konflikts. 2023. gada 8. oktobris

Izraēla atbildēja ar pretuguni un ir savilkusi karavīrus un kara tehniku pie Gazas joslas robežas. Izraēlas bombardēšanā Gazas joslā nogalināti vismaz 3700 cilvēki, apgalvo “Hamās” kontrolētā Gazas joslas Veselības ministrija.

