Māris Krauze ar dzīvesbiedri Rimmu Krauzi atnākuši atcerēties tantes vīru, leģionāru Artūru Bangu, kurš 1944. gadā 30 gadu vecumā kritis Volhovas purvos. Tante tā arī nodzīvojusi visu mūžu viena. Foto: Artis Drēziņš

Lestenē mazāk runāja par leģionāriem, vairāk par Ukrainas iedzīvotāju cīņu pret Krievijas iebrucējiem Ieteikt







Artis Drēziņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Vakar kritušo karavīru piemiņas pasākumā Lestenes Brāļu kapos mazāk runāja par leģionāriem, vairāk par Ukrainas iedzīvotāju varonīgo cīņu pret Krievijas iebrucējiem.

Pasākums sākās ar klusuma brīdi, pieminot karā kritušos ukraiņus un domājot par cietušajiem Ukrainas iedzīvotājiem. Mācītājs Guntis Kalme runāja par to, ka par latviešiem ir bijis viedoklis gan kā par vergu un apspiesto tautu, gan kā par cīnītājiem gan karos, gan okupācijās. Bet svarīgi ir bijis vienmēr izvēlēties vēsti: kas mēs esam? Mēs esam varoņi, sacīja Kalme. Un sevišķi svarīgi to pateikt tagad, kad atkal kara dēļ liela nezināmība. Ukraina tagad cīnās par mums, par Eiropu, par Rietumu civilizāciju. Pēc būtības, nebūdami NATO, pilda NATO funkcijas. “Nevis Ukrainai vajadzētu lūgties, lai to uzņem NATO, bet NATO būtu jālūdzas, lai Ukraina to uzņem,” teica mācītājs.

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētājs Edgars Skreija atgādināja, ka latviešu leģionāri ar ieročiem cīnījušies pret melu impēriju, un viņu cīņa nebijusi velta: “Varam dzīvot brīvā Latvijā. Bet kas tagad notiek? Ienaidnieks ir atžirdzis un uzbrūk saviem kaimiņiem. Tur nebūs vienkārši. Ukraiņu ir 40 miljoni. Cerams, ukraiņi un Dievs noslāpēs impēriskās tieksmes, ar ko slimo Krievijas tauta.”

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns pat izteicās, ka Ukrainā turpinās Otrais pasaules karš, kurā tiks noskaidroti patiesie uzvarētāji, un kara iniciatorus gaida tiesas: “Ukrainā mostas vecā, labā Eiropa, un tai tur palīdz latviešu leģionāri: cilvēki ar Latvijas karodziņu uzšuvēm.”

Kā parasti, 16. martā Lestenē bija arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kas vairākkārt teica paldies latviešu leģionāriem, kuri ar savu cīņu padomju okupācijas gados uzturēja dzīvu brīvas Latvijas ideju. Bet tagad par savu brīvību pret Krievijas prezidenta Putina un viņa galma brutālo varu jācīnās ukraiņiem. Latvijā ir miers, bet karš ir Eiropā. Arī Latvijas sabiedrība dara daudz Ukrainas labā, bet arī pašai arvien vairāk jādomā par savu aizsardzību. “Sargāsim un mīlēsim savi zemi,” teica Saeimas priekšsēdētāja.