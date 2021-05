Foto: Pexels

“Ne tikai jauniešiem. Mums ir kungs labākajos gados no Vācijas, kurš vēlas cept ekoloģisku maizi,” LIAA dod biznesa iespēju diasporai Ieteikt







Ilmārs Randers, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šogad īpašu uzmanību pievērsusi latviešu diasporas pārstāvju radītajiem uzņēmumiem.

Šogad pirmo reizi LIAA īpaši uzrunājusi un aicinājusi pieteikties biznesa inkubatoros Latvijas diasporas pārstāvjus, komunicējot viņiem tuvos saziņas kanālos – dažādu valstu FB grupās, portālā “Latviesi.com”, kā arī citos medijos. Interese izrādījusies salīdzinoši liela, inkubatoriem no visas pasaules pieteikušies 79 pretendenti no 25 valstīm, tostarp no Kanādas, ASV, Šveices, Francijas, Horvātijas, Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Turcijas, Taivānas, Japānas, Mozambikas un Dienvidāfrikas.

Pavasara uzņemšanas sesijā pieprasītākā bijusi inkubācijas programma Radošo industriju inkubatorā (Rīgā), kurā, ieskaitot diasporas iesniegumus, saņemti 58 inkubācijas pieteikumi. Jūrmalas biznesa inkubatorā saņemti 39 pieteikumi, Jelgavas – 36, Siguldas un Liepājas – 28, Ogres – 33 un Valmieras biznesa inkubatorā – 27 pieteikumi.

LIAA dati liecina, ka gandrīz puse no inkubatora dalībniekiem parasti vēlas izmantot programmu ietvaros pieejamo finansiālo atbalstu. Tas paredzēts, piemēram, produkta prototipa un dizaina izstrādei, grāmatvedības, loģistikas, juridiskajiem, mārketinga pakalpojumiem, telpu īres izmaksām, iekārtu un izejmateriālu iegādei. Inkubatora sniegtais finansiālais atbalsts nav aizdevums, bet gan līdzfinansējums uzņēmuma attīstībai, un katrs uzņēmums var saņemt atbalstu līdz pat 200 tūkstošiem eiro.

Arta Krūze, LIAA vecākā projektu vadītāja diasporas jautājumos, uzsver, ka “šīs nav atbalsta programmas tikai jauniešu biznesa idejām. No diasporas mums, piemēram, ir pieteicies kungs, gribētos teikt, briedumā – 62 gadi. Šis kungs ir hokeja treneris, strādājis Vācijā, daudz pieredzējis citās valstīs.

Viņam ir vairākas idejas, bet pirmsinkubācijas programmā viņš strādās ar ekoloģiskas maizes cepšanas ideju. Dalībai programmās nav vecuma ierobežojuma. Būtiski ir turpināt motivēt un izglītot sabiedrību par uzņēmējdarbības nozīmi un iespējām, lai mudinātu, jo īpaši jauniešus, izvēlēties iesaistīties uzņēmējdarbībā.

LIAA ar savām programmām viņiem dod iespējas izmēģināt savus spēkus, kā arī attīstīt uzņēmumu konkurētspēju. Kopumā inkubatoru dalībnieki paši ir izteikušies, ka viņu ideju un biznesu attīstība ar LIAA instrumentiem esot divreiz ātrāka un gudrāka. Mūsu kopējā misija ir šīs veiksmīgās pieredzes un iespējas popularizēt, iedvesmot citus”.

Amatalus dubulto apgrozījumu

Viens no veiksmīgās sadarbības piemēriem – SIA “Ārpus”. Uzņēmums dibināts 2017. gadā, tā līdzīpašnieks Ģirts Tihomirovs ieguvis biznesa vadības izglītību un savu profesionālo karjeru sācis dažādās Latvijas finanšu un konsultāciju kompānijās. Interese par savu uzņēmējdarbību esot sākusi veidoties, dzīvojot ASV, kur strādājis “Amazon.com”. Tieši dzīvojot ASV, arī radusies interese par amatalus darīšanu, kur šī nozare ir ļoti attīstīta.

Atgriežoties Latvijā, viņš pievienojies sociālā tīkla “Ask.fm” komandai, kur iepazinies ar citu uzņēmuma “Ārpus” līdzdibinātāju. Sākotnēji pēc savas receptūras un ar savu zīmolu alus brūvēts dažādās alus darītavās Latvijā, kas bijusi lieliska iespēja labāk sagatavoties, attīstīt pārdošanas kanālus un uzkrāt pieredzi pašiem savas darītavas atvēršanai.

Ar LIAA Siguldas inkubatora, Latvijas lauku atbalsta dienesta un “Altum” atbalstu 2019. gada nogalē atvērta sava ražotne Ādažos. Turpmākais LIAA inkubatora atbalsts ļāvis strauji kāpināt ražošanas jaudas un attiecīgi apgrozījumu, izaugot no 133 tūkstošiem eiro 2019. gadā līdz 300 tūkstošiem eiro 2020. gadā.

Katru gadu – simtiem uzņēmumu

Jāpiebilst, ka LIAA biznesa inkubatori uzņēmējiem piedāvā pamatā divas galvenās atbalsta programmas. Pirmsinkubācijas programma piemērota jaunajiem uzņēmējiem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu vai pakalpojumu. Savukārt inkubācijas programmā aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kas jau ir izstrādājuši savus produktus vai pakalpojumus un uzsākuši saimniecisko darbību.

Inkubācijas programma ir domāta uzņēmumiem, kas reģistrēti Latvijas Republikas komercreģistrā ne ilgāk par trim gadiem. Inkubācijas dalībnieku un biznesa inkubatora kopīgais uzdevums ir attīstīt produktus un pakalpojumus, kā arī palielināt inkubācijas dalībnieku resursus un zināšanas, lai nākotnē tie kļūtu par globāli konkurētspējīgiem un eksportējošiem uzņēmumiem.

Programmu dalībnieki var saņemt bezmaksas apmācības, mentoru konsultācijas un kopstrādes telpas, kā arī inkubācijas programmā pretendēt uz grantiem līdz pat 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām dažādu pakalpojumu apmaksai un ražošanas iekārtu iegādei. Ize­jmateriālu iegādei uzņēmumi var piesaistīt līdzfinansējumu 30% apmērā no attiecināmajām izmaksām.

Atbalsts neatmaksājamu grantu veidā uzņēmumiem ir pieejams jau no uzņemšanas brīža inkubatorā. Šobrīd katrs trešais inkubatora uzņēmums savas preces vai pakalpojumus eksportējot. Nozīmīgākās eksporta valstis – Lielbritānija, Igaunija, Vācija un ASV.

Uzņēmējus, kuri izstrādājuši konkurētspējīgus produktus vai pakalpojumus un vēlas attīstīt savus uzņēmumus, tradicionāli LIAA aicina pieteikties valsts atbalsta programmu biznesa inkubatoros katru gadu martā un septembrī. Šī gada pavasara uzņemšanā saņemti un izskatīti 863 pieteikumi.

No tiem darbu programmās turpina 415 dalībnieki. Inkubatoru paspārnē strādājošie 754 uzņēmumi 2020. gadā sasnieguši labus biznesa rezultātus – izveidotas 523 jaunas darba vietas, piesaistīts ārējais finansējums 20,8 miljonu eiro apmērā, nodokļos samaksāti 16,4 miljoni eiro. Vidējais inkubatoru uzņēmumu produktivitātes rādītājs bijis 36,7 tūkstoši eiro uz vienu nodarbināto, kas pārsniedzis sākotnēji plānotos 30 tūkstošus eiro.