LIAA organizē Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misiju uz Zviedriju
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2026. gada 11. maijā organizē Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misiju uz Zviedriju, kuru vadīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Vizītē savu dalību apstiprinājuši 76 Latvijas uzņēmumu pārstāvji, apliecinot augsto interesi par sadarbības paplašināšanu vienā no Latvijas nozīmīgākajiem eksporta un investīciju tirgiem.
Tirdzniecības misijas centrālais notikums būs Latvijas–Zviedrijas biznesa forums Stokholmā, kurā piedalīsies abu valstu valdības, uzņēmējdarbības un investīciju vides pārstāvji. Savu dalību forumā no Zviedrijas puses apstiprinājuši Zviedrijas ārējās tirdzniecības ministrs Benjamins Dousa (Benjamin Dousa) un Zviedrijas starptautiskās tirdzniecības veicināšanas organizācijas Business Sweden vadītājs Jans Larsons (Jan Larsson), kas apliecina pasākuma augsto nozīmību un politisko un ekonomisko svaru.
Vizītes laikā plānotas arī augsta līmeņa tikšanās ar Zviedrijas amatpersonām un uzņēmējiem, kā arī diskusijas par sadarbības iespējām zaļās pārejas, būvniecības, inženierijas, aizsardzības industrijas un citās jomās. Programmas ietvaros paredzētas uzņēmēju individuālās tikšanās B2B formātā, nozares sesijas un tikšanās ar potenciālajiem investoriem.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Latvijas ekonomikas izaugsme ir cieši saistīta ar mūsu spēju būt aktīviem starptautiskajos tirgos. Spēcīgas partnerības ar tādām valstīm kā Zviedrija nozīmē ne tikai jaunas biznesa iespējas, bet arī lielāku ekonomisko drošību un noturību. Šodien, kad ģeopolitiskie izaicinājumi pieaug, sadarbība ar uzticamiem partneriem kļūst par stratēģisku nepieciešamību – tā ir iespēja stiprināt gan mūsu uzņēmumus, gan valsts konkurētspēju ilgtermiņā.”
Zviedrija ir viens no Latvijas nozīmīgākajiem ārējās tirdzniecības partneriem – 2025. gadā tā ierindojās 5. vietā pēc kopējā tirdzniecības apgrozījuma, kas sasniedza 2,6 miljardus eiro. Latvijas eksports uz Zviedriju veidoja 1,62 miljardus eiro, nodrošinot pozitīvu savstarpējās tirdzniecības bilanci. Vienlaikus Zviedrija ir lielākais investors Latvijā ar 7,7 miljardiem eiro uzkrāto tiešo investīciju.
LIAA direktore Ieva Jāgere: “Latvijas un Zviedrijas ekonomiskā sadarbība jau šobrīd ir ļoti cieša, taču potenciāls tās tālākai attīstībai ir ievērojams. Redzam strauju izaugsmi pakalpojumu eksportā, kā arī labas iespējas tehnoloģiju un industriālajās nozarēs. Biznesa forums un uzņēmēju individuālās tikšanās ļaus Latvijas uzņēmumiem veidot tiešus kontaktus ar partneriem un uzsākt jaunus sadarbības projektus.”
Tirdzniecības misijā piedalīsies Latvijas uzņēmumi no dažādām nozarēm, tostarp informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, aizsardzības industrijas, būvniecības, metālapstrādes, pārtikas ražošanas un citām. Starp dalībniekiem ir tādi Latvijas ekonomikā nozīmīgi uzņēmumi kā AS “HansaMatrix”, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, AS “UPB”, SIA “PRIMEKSS”, SIA “CMB Housing Factory”, AS “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca”, kā arī pārtikas ražotāji SIA “Lāči”, SIA “Very Berry” un ZS “Ķelmēni”.
Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu eksportspēju, stiprināt sadarbību ar Zviedrijas partneriem un piesaistīt jaunas investīcijas Latvijas ekonomikai.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionāla attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tajā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu par attiecināmajām izmaksām.