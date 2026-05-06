Putina tuvāko loks plīst pa šuvēm: divi ietekmīgi spēki uzsākuši "karu" par varu
Kremļa iekšienē, Putina tuvākajā lokā, radusies dziļa šķelšanās, kas līdzīga tai, kāda bija vērojama pirms Borisa Jeļcina pārvēlēšanas 1996. gadā.
Par to raksta The Washington Post, atsaucoties uz informētu avotu no Krievijas varas gaiteņa. Pretrunas pastiprinājušās pirms septembrī plānotajām Valsts domes vēlēšanām.
Prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks Sergejs Kirijenko un viņa komanda mēģina pārliecināt Putinu, ka viņš var kontrolēt situāciju valstī ar politisko tehnoloģiju palīdzību.
Tajā pašā laikā valstī ietekmīgā Federālā drošības dienesta (FDD) Konstitucionālās iekārtas aizsardzības un cīņas pret terorismu dienests uzstāj: situāciju var stabilizēt tikai ar skarbām metodēm un “skrūvju pievilkšanu”.
WP avots salīdzināja situāciju ar 1996. gadu, kad toreiz stingrās līnijas piekritēji vēlējās saglabāt Jeļcina varu, atceļot vai atliekot prezidenta vēlēšanas un ieviešot karastāvokli. Savukārt oligarhi vēlējās finansēt viņa vēlēšanu kampaņu. Šodien likmes ir līdzīgas: vai nu kontrolētu vēlēšanu scenārijs, vai represiju eskalācija.
Bijušais kompānijas “Jukos” vadītājs Mihails Hodorkovskis sarunā ar WP apstiprināja izdevuma versiju. “Starp prezidenta administrāciju un FDD otro pārvaldi pastāv pilnīgi acīmredzams konflikts. Šie puiši saņēma lielas pilnvaras un sāka ļoti spēcīgi pievilkt skrūves. Prezidenta administrācija mēģina kaut kādā veidā likt Putinam saprast, ka situācija var iziet no kontroles,” viņš teica.
The Washington Post min vairākas publiska konflikta pazīmes. Aprīļa beigās prezidenta pārvaldes sabiedrisko projektu vadītājs Sergejs Novikovs demogrāfijas konferencē paziņoja: “Sabiedrība ir nogurusi no aizliedzošās retorikas, nav iespējams vēl kaut ko aizliegt.”
FDD, savukārt, virza arvien stingrākus interneta ierobežojumus, ziņapmaiņas programmu aizliegumu un brīvas piekļuves liegšanu Rietumu vietnēm. Pirms nedēļas publiskā uzrunā Putins lika manīt, ka atbalsta “skrūvju pievilkšanas” metodi.