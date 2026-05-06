Ilustratīvs attēls.
Ilustratīvs attēls.
Foto: Scanpix/Russian Presidential Press Service via AP/LETA

Putina tuvāko loks plīst pa šuvēm: divi ietekmīgi spēki uzsākuši “karu” par varu 41

Pievieno LA.LV
LA.LV
15:44, 6. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Kremļa iekšienē, Putina tuvākajā lokā, radusies dziļa šķelšanās, kas līdzīga tai, kāda bija vērojama pirms Borisa Jeļcina pārvēlēšanas 1996. gadā.

Kas to būtu domājis? 9 lietas, kas deviņdesmitajos bija ikdiena, bet tagad kļuvušas par turīgo privilēģiju
“Sprūd, kur ir dronu siena?” Helmanis atklāj, ka Latvija atteikusies no ukraiņu piedāvātās dronu aizsardzības programmas
Nāvējošā hantavīrusa uzliesmojums sasniedzis Eiropu; no tā mirst gandrīz katrs otrais inficētais
Lasīt citas ziņas

Par to raksta The Washington Post, atsaucoties uz informētu avotu no Krievijas varas gaiteņa. Pretrunas pastiprinājušās pirms septembrī plānotajām Valsts domes vēlēšanām.

Prezidenta administrācijas vadītāja pirmais vietnieks Sergejs Kirijenko un viņa komanda mēģina pārliecināt Putinu, ka viņš var kontrolēt situāciju valstī ar politisko tehnoloģiju palīdzību.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Vienīgais, kas viņus satrauc, ir klusums Sarkanajā laukumā.” Zelenskis asi reaģē uz Krievijas vienpusējo “pamieru”
Latkovskis izvairās atbildēt, vai uzticas Aizsardzības ministrijas politiskajai vadībai
Kam vēl ir jānotiek? “Nacionālā apvienība” rosina Sprūda demisiju pēc incidenta Latvijas gaisa telpā

Tajā pašā laikā valstī ietekmīgā Federālā drošības dienesta (FDD) Konstitucionālās iekārtas aizsardzības un cīņas pret terorismu dienests uzstāj: situāciju var stabilizēt tikai ar skarbām metodēm un “skrūvju pievilkšanu”.

Tās ir dažādas pieejas, dažādas likmes un dažādas komandas, kas konkurē par Putina uzmanību.

WP avots salīdzināja situāciju ar 1996. gadu, kad toreiz stingrās līnijas piekritēji vēlējās saglabāt Jeļcina varu, atceļot vai atliekot prezidenta vēlēšanas un ieviešot karastāvokli. Savukārt oligarhi vēlējās finansēt viņa vēlēšanu kampaņu. Šodien likmes ir līdzīgas: vai nu kontrolētu vēlēšanu scenārijs, vai represiju eskalācija.

Bijušais kompānijas “Jukos” vadītājs Mihails Hodorkovskis sarunā ar WP apstiprināja izdevuma versiju. “Starp prezidenta administrāciju un FDD otro pārvaldi pastāv pilnīgi acīmredzams konflikts. Šie puiši saņēma lielas pilnvaras un sāka ļoti spēcīgi pievilkt skrūves. Prezidenta administrācija mēģina kaut kādā veidā likt Putinam saprast, ka situācija var iziet no kontroles,” viņš teica.

The Washington Post min vairākas publiska konflikta pazīmes. Aprīļa beigās prezidenta pārvaldes sabiedrisko projektu vadītājs Sergejs Novikovs demogrāfijas konferencē paziņoja: “Sabiedrība ir nogurusi no aizliedzošās retorikas, nav iespējams vēl kaut ko aizliegt.”

FDD, savukārt, virza arvien stingrākus interneta ierobežojumus, ziņapmaiņas programmu aizliegumu un brīvas piekļuves liegšanu Rietumu vietnēm. Pirms nedēļas publiskā uzrunā Putins lika manīt, ka atbalsta “skrūvju pievilkšanas” metodi.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
Kamēr Putins kā apšu lapa trīc bunkurā, viņa tuvāko lokam dzīve kļuvusi par murgu
TV24
Aizdomīga rosība – artilērijas pozīcijas, jauni ceļi… Ko nozīmē aktivitātes Baltkrievijas pierobežā?
Krievi paniski izņem naudu no bankām; atgriežas peidžeri, rācijas un stacionārie telefoni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.