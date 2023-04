Līderis augstvērtīgu zāģmateriālu un kurināmās koksnes ražošanā

“PATA Saldus” vadītājs Gatis Zommers. Publicitātes foto

Patlaban “PATA grupas” ražotnēs tiek pārstrādāti skujkoku zāģbaļķi ar diametru no 10 cm līdz 55 cm un garumu no 3,1 m līdz 6,1 m, no tiem ražojot augstvērtīgu zāģmateriālu produkciju. Pateicoties plašajai produkcijas specifikācijai, uzņēmuma klientiem ir iespēja materiālus izmantot celtniecības konstrukciju, logu, durvju, plātņu materiālu, mēbeļu, kā arī taras palešu izgatavošanai. Kā norāda “PATA Saldus” vadītājs Gatis Zommers, grupas ražošanas kapacitāte gadā sasniedz 600 000 m3 gatavās produkcijas, turklāt uzņēmumi spēj ātri pielāgot ražošanu klientu vajadzībām.

Modernās un automatizētās zāģēšanas līnijas ļauj efektīvi pārstrādāt ievērojamus apaļkoku apjomus ar augstu koksnes lietderīgās izmantošanas koeficientu. “No priedes un egles zāģbaļķiem iegūtos zāģmateriālus žāvējam līdz 8, 10 vai 18% mitruma pakāpei. Atbilstoši klientu specifikācijai veicam arī zāģmateriālu četrpusīgo garenfrēzēšanu.

Ražotās produkcijas pamatmasu veido pēc britu standarta ražotie kalibrētie C16 un C24 stiprības klases zāģmateriāli, kā arī kalibrētie CLS zāģmateriāli un dažādi ēvelēti materiāli, piemēram, terases dēļi. Lai elastīgi pildītu saistības, ražošanas procesu organizējam tā, lai iespējami ātri spētu pārorientēt ražoto produktu specifikāciju atbilstoši klientu vajadzībām. Ja klientam būs nepieciešams, veiksim arī materiālu impregnēšanu,” tā G. Zommers, piebilstot, ka produkcija ne tikai atbilst koksnes piegādes ķēžu sertifikātu prasībām, bet ir arī augstas kvalitātes un draudzīga apkārtējai videi.

Pieprasīti arī eksportā

Nozīmīga daļa “PATA grupas” produkcijas tiek pārdota ārvalstu tirgos. Labi pārdošanas rezultāti ir arī mājas tirgū Baltijas valstīs. Patlaban aktīvākie eksporta tirgi ir Lielbritānija, Vācija, ASV, kā arī Dienvidkoreja un Japāna. Gadu gaitā uzņēmums ir izveidojis stabilu un plašu loģistikas tīklu visā pasaulē. “PATA grupas” saražoto produkciju klientiem nogādā gan ar kravas mašīnām un kuģiem, gan arī ar jūras konteineriem.

Kurināmā koksne – īpaši aktuāla

“PATA grupa” ir arī viens no pirmajiem Latvijas uzņēmumiem, kas pirms aptuveni 15 gadiem sāka kurināmās koksnes produktu ražošanu. Tas bija un ir saistīts ar kopējo pieeju uzņēmējdarbībai, proti, maksimāli efektīvi izmantot visus izejmateriālus. No mežizstrādes atlikumiem un mazkvalitatīvas koksnes tiek ražota šķelda, bet no zāģskaidām, kas paliek pāri pēc zāģmateriālu ražošanas, – briketes. Kurināmās koksnes produktu portfelī ir arī kamīnmalka. “Šajā sezonā esam būtiski palielinājuši kurināmās koksnes, īpaši šķeldas, ražošanas jaudu. To darām vairāku apsvērumu dēļ. Pirmkārt, lai stiprinātu valsts enerģētisko neatkarību un otrkārt, lai sabalansētu pieprasījumu piedāvājumu tirgū un vietējām siltumcentrālēm būtu pieejams resurss,” norāda “PATA” valdes loceklis Jānis Mierkalns.

Viņš stāsta, ka šķelda tiek ražota no mazkvalitatīvas koksnes un kokapstrādes atlikumiem. Piemēram, kurināmo šķeldu lielākoties ražo no mežizstrādes darbos pārpalikušajiem zariem un koku galotnēm. Savukārt celulozes šķeldu iegūst no zāģmateriālu atlikumiem. Ražošanas procesā šķelda tiek rūpīgi sajaukta, lai frakcijas un mitrums sadalītos vienmērīgi, jo tas ir īpaši svarīgi efektīva siltuma ražošanai. Piegādes “PATA grupa” saviem klientiem nodrošina atbilstoši viņu vajadzībām un aktuālajam patēriņam.

Uzņēmums ražo arī briketes, kas ir pieprasīts ekoloģisks kurināmais mājsaimniecībām. Briketes tiek ražotas no skaidām, kas rodas zāģēšanas un ēvelēšanas procesā, tās neuzglabājot, bet uzreiz apstrādājot preses iekārtās. “PATA grupa” ražo arī kamīnmalku – no alkšņa, bērza, ozola un oša, to var iegādātie maisos vai koka palešu kastēs. Arī tās ražošanai galvenokārt izmanto mazkvalitatīvu koksni. Kā akcentē J. Mierkalns, ražojot kurināmās koksnes produktus, “PATA grupa” ne tikai rada darbu reģionu iedzīvotājiem, bet arī nodrošina, ka siltumapgādei tērētā nauda paliek Latvijā.

“Kurināmās koksnes produktu izmantošana siltumapgādē veicina neatkarību no fosilā kurināmā un ārējiem energoresursu piegādātājiem, mazina CO2 emisijas, turklāt šobrīd tas ir lētākais resurss tirgū,” rezumē J. Mierkalns.

