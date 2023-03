Lidosta “Rīga”. Foto: Paula Čurkste/LETA

Lidostā "Rīga" sākas vasaras lidojumu sezona, pieejami 100 tiešo galamērķu







Šodien sākas lidostas “Rīga” vasaras lidojumu sezona, kuras laikā no Rīgas lidostas būs pieejami 100 tiešo galamērķu, tostarp 11 jauni, aģentūru LETA informēja lidostas “Rīga” pārstāvji.

Paplašinot avio savienojumu klāstu, no Rīgas tiks atklāti arī divi galamērķi, kādi līdz šim nav bijuši, – lidojumi tiks piedāvāti arī uz Hanoveri Vācijā un Gdaņsku Polijā.

Latvijas nacionālais pārvadātājs “airBaltic” šovasar paplašinās pārvadājumu klāstu gan ar desmit jauniem maršrutiem, gan palielinātu lidojumu biežumu jau esošajos vasaras atpūtas un īso brīvdienu maršrutos.

No 15.aprīļa “airBaltic” divas reizes nedēļā lidos maršrutā Rīga-Hanovere-Rīga, – ar šo Vācijas pilsētu līdz šim Rīgai nav bijis tieša gaisa savienojuma. Jaunajā lidojumu sarakstā no maija divas reizes nedēļā būs arī Porto un Bilbao, četras reizes nedēļā no aprīļa sākuma – lidojumi uz Stambulu. Tāpat maijā tiks sākti regulāri lidojumi vairākas reizes nedēļā uz Bukaresti, Burgasu, Belgradu, Tivatu, Erevānu un Baku.

Savukārt Īrijas zemo cenu lidsabiedrība “Ryanair” 28.martā sāks lidojumus no Rīgas un Polijas ziemeļu pilsētu Gdaņsku, ar kuru iepriekš tiešas aviosatiksmes nav bijis. Lidojumi šajā maršrutā plānoti trīs reizes nedēļā.

Aviokompāniju klāstā Rīgā gaidāmajā vasaras sezonā kā regulārais pārvadātājs atgriezīsies Grieķijas aviokompānija “Aegean” ar pasažieru lidojumiem maršrutā Rīga-Atēnas divas reizes nedēļā no 19.maija.

Līdz ar to lidostā “Rīga” 2023.gada vasaras sezonā strādās 15 gaisa pārvadātāji.

Plānots, ka jau pirmajā pilnajā vasaras lidojumu saraksta nedēļā pasažieru reisu skaits pieaugs par vairāk nekā 10%, salīdzinot ar ziemas sezonas noslēgumu, un pārsniegs 1000 pasažieru lidojumu nedēļā.

Lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa norāda, ka šā gada vasaras sezonā no Rīgas gaidāmas plašas ceļojumu iespējas Latvijas un Baltijas ceļotājiem un pievilcīgi savienojumi pasažieriem, kuri izvēlēsies izmantot Rīgas lidostu kā pārsēšanās punktu tālākiem lidojumiem.

“Pateicoties daudzajiem tūrisma galamērķiem, tiešo pasažieru skaits lidostā “Rīga” ir pietuvojies pirmspandēmijas līmenim, bet tranzīta pasažieru skaitu kāpinās tādi jauni “airBaltic” maršruti kā Stambula, Baku, Erevāna un citi,” uzsver Odiņa, piebilstot, ka, sākot jauno sezonu, lidostā pasažieriem būs pieejami arī jauni, tostarp līdz šim nebijuši, veikalu un kafejnīcu piedāvājumi.

Lidostā norāda, ka tā rūpīgi gatavojas vasaras sezonai un pasažieru plūsmas pieaugumam. Pašlaik turpinās darbinieku atlases uz aptuveni 40 vakancēm, tāpat ir modernizēta bagāžas apstrādes sistēma, kas ļauj gan stiprināt aviācijas drošību, gan kāpināt bagāžas šķirošanas jaudu lidostā.

Pasažieru ērtībai lidostas izlidošanas zonā strādā 18 ēdināšanas vietas, izvietoti 26 uzkodu un karsto dzērienu pārdošanas automāti un pasažieriem ir pieejami deviņi beznodokļu tirdzniecības veikali. Martā terminālī atvērts jauns skaistumkopšanas un labsajūtas veikals “Apotheka Health & Beauty”, bet citi pēdējo mēnešu jaunumi ir gan mobilo tālruņu un to aksesuāru tirgotājs “Evelatus”, gan juvelierizstrādājumu veikals “Given”. Savukārt ēdinātājs “Tickerdaze” līdz ar vasaras sezonu, paplašinot un modernizējot virtuvi, ir papildinājis savu ēdienu klāstu ar 70 jauniem ēdieniem. Paplašinājusies arī autonoma “Sixt”, kas atrodas lidostas e-atlidošanas zālē.

Vasaras lidojumu saraksts ierasti stājas spēkā līdz ar pāreju uz vasaras laiku, kas šogad notiek 26.marta naktī.

Jau ziņots, ka lidostā “Rīga” šogad pirmajos divos mēnešos apkalpoja 799 732 pasažierus, kas ir par 62,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš. Tāpat apkalpoti 8138 lidojumi, kas, salīdzinot ar 2022.gada pirmajiem diviem mēnešiem, ir pieaugums par 13%. No tiem 7391 bija pasažieru reiss.

Pērn lidostā “Rīga” apkalpoti 5,38 miljoni pasažieru, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā gadu iepriekš, kad tika apkalpoti 2,35 miljoni pasažieru. Kopumā pagājušajā gadā apkalpoti 54 818 lidojumi, kas, salīdzinot ar 2021.gadu, ir pieaugums par 40%. No tiem 48 427 bijuši pasažieru reisi, kas ir par 69% vairāk nekā 2021.gadā, kad tika apkalpoti 28 694 pasažieru lidojumi.

Starptautiskā lidosta “Rīga” ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.