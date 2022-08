Foto: Latvijas Valsts ceļi

Līdz pirmajam salam ceļu būvnieki steidz pabeigt remontdarbus gandrīz 60 posmos







Valsts ceļu tīklā būvdarbi vēl turpinās gandrīz 60 posmos, kuros noteikti satiksmes ierobežojumi, bet visvairāk remonta posmu ir uz reģionālajiem autoceļiem, tur būvdarbi notiek 24 objektos, informēja “Latvijas valsts ceļi”.

Uz Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz pagriezienam uz Smārdi četros posmos satiksmi regulē ar luksoforu, būvdarbu zonas šķērsošanai ceļā jāplāno līdz stundai vai jāizvēlas alternatīvais maršruts pa Liepājas šoseju (A9).

Jāņem vērā, ka A10 būvdarbu laikā uz Liepājas šosejas no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tukumu (P98) ievērojami pieaugusi satiksmes intensitāte, aicinām autovadītājus ievērot satiksmes noteikumus un neveikt pārdrošus apdzīšanas manevrus, lai neradītu satiksmei bīstamas situācijas.

Uz reģionālajiem autoceļiem visilgāk laika ceļā – pusotru stundu – jāplāno Ērgļu ceļa (P4) pārbūves posmā no Rīgas apvedceļa (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem, kā arī no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai pa autoceļu Butnāri–Saldus–Ezere (P105).

Ap stundu vajadzēs, šķērsojot remontposmu no Madonas līdz Dzelzavai (P37), no Valkas novada robežas līdz Valkai (P24), no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei (P27), kā arī no krustojuma uz Pabažiem (V88) līdz Raganai (P6).

Dodoties ceļā, aicinām iepazīties ar būvdarbu karti VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) mājaslapā www.lvceli.lv un plānot papildu laiku ceļam, ja būs jāšķērso remontdarbu posmi.

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem:

Vidzemes šosejas (A2) posmā no “Sēnītes” līdz Siguldai satiksme organizēta pa vienu joslu katrā virzienā. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks aptuveni 20 minūtes;

Daugavpils šoseja (A6):

posmā no Ogres līdz Ķegumam viens luksoforu posms, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3,5 m. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 15 minūtes;

posmā Lielvārdē divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 3,5 m. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

Bauskas šosejas (A7) posms no pagrieziena uz Baložiem līdz Katlakalnam līdz 2023. gada jūlijam slēgts, satiksme organizēta pa Ķekavas ielu paralēli A7, ātruma ierobežojums 50 km/h;

uz Bauskas šosejas (A7) no Iecavas līdz Bauskai divos posmos satiksmi regulē ar regulētāju palīdzību vai ar luksoforu, ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Posma šķērsošana var aizņemt no 40 minūtēm līdz pat stundai;

Jelgavas šosejas (A8) posmā no Rīgas līdz Jaunolainei satiksme abos virzienos organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā viena braukšanas josla; ātrums ierobežots līdz 50 un 70 km/h, posma šķērsošanai nepieciešamas 20–45 minūtes;

Liepājas šosejas posmā pie Grobiņas posma vienā posmā reverso satiksmi organizē ar satiksmes regulētāja palīdzību. Ātruma ierobežojumi 50 km/h, paredzamas remontposma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

Ventspils šosejas (A10) posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam četros posmos satiksmi regulē ar luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums – 3,25 m, paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks ir no 45 minūtēm līdz stundai; lai apbrauktu remontdarbu posmu, aicinām izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju (A9) un autoceļu Jelgava (Tušķi)–Tukums (P98).

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālajiem autoceļiem:

autoceļš Rīga-Ērgļi (P4):

posmā no Rīgas apvedceļa (A4) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem līdz četriem luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3,5 m. Posma šķērsošanas laiks – stunda un 35 minūtes. Posmu iespējams apbraukt pa autoceļu Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) un Ulbroka–Ogre (P5). Intensīvo darbu laikā ir iespējami sastrēgumi arī uz Rīgas apvedceļa (Baltezers–Saulkalne) (A4);

posmā no Ķeipenes līdz Taurupei divos līdz divos posmos satiksmi regulē ar luksoforu, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 20 minūtes;

autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) posmā no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai līdz astoņiem luksoforu posmiem, braukšanas ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3,5 m. Paredzamais posma šķērsošanas laiks – pusotra stunda;

autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Madonas līdz Dzelzavai seši ar luksoforu regulēti posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, remontdarbu posma šķērsošanai nepieciešama stunda;

autoceļa Smiltene–Valka (P24) posmā no Valkas novada robežas līdz Valkai trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 2,75 m, paredzamais posma šķērsošanas laiks 50 minūtes;

autoceļa Smiltene–Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei iespējami četri luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, posma šķērsošanai nepieciešamas 50 minūtes;

autoceļa Saulkrasti–Sēja–Ragana (P6) posmā no krustojuma uz Pabažiem (V88) līdz Raganai līdz sešos posmos satiksmi regulē ar luksoforu un vienā reversās kustības posmā – ar priekšrocības ceļazīmēm. Ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 2,75 m, paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks no 45 minūtēm līdz stundai;

autoceļa Ainaži-Matīši (P15) posmā no Alojas līdz Matīšiem trīs luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 30, 50 un 70 km/h. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks 50 minūtes;

autoceļa Krāslava–Dagda (P61) posmā no Veceļiem līdz Vorzovai divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, būvobjekta šķērsošanas laiks 35 minūtes;

uz autoceļa Ventspils (Leči)–Grobiņa (P111) no Užavas līdz Jūrkalnei vienā posmā satiksmi regulē ar luksoforu vai satiksmes regulētāju palīdzību, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h. Paredzamais šķērsošanas laiks 35 minūtes;

autoceļa Tukums-Kuldīga (P121) posmā no Ventspils šosejas (A10) līdz Grenčiem līdz trim luksoforu posmiem, ātruma ierobežojums 50 un 70 km/h, platuma ierobežojums 3 m. Paredzamais remontdarbu posma šķērsošanas laiks – 35 minūtes;

uz autoceļa Sloka-Talsi (P128) no Sūnu ezera līdz Talsiem divi luksoforu posmi, ātruma ierobežojums 70 km/h, paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ap pusstundu;

autoceļa Inciems–Sigulda–Ķegums (P8) Gaujas un Turaidas ielu pārbūve posmā no Siguldas līdz Turaidai viens luksoforu posms, divos posmos satiksmi regulē ar ceļazīmēm. Kravas transportam satiksme slēgta. Ātruma ierobežojums 50 km/h, platuma ierobežojums 2,75 m, paredzamais šķērsošanas laiks aptuveni 25 minūtes.

Lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz VSIA Latvijas Valsts ceļi diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 80005555.