Līdz pusotra gada vecumam ar puisēnu viss šķita kārtībā… Inese no Saulkrastiem lūdz atbalstu sava mazā dēliņa veselībai 0
Projekts “Zaļā lampa” aicina atbalstīt kādu ģimeni, kura nonākusi skumjās, jo vienam no bērniem ļoti nepieciešams atbalsts veselībai. Turpinājumā plašāks stāsts.
Audzināt īpašu bērnu ir ļoti grūti. Mammai šādā situācijā ir svarīgi nezaudēt cerību, neizdegt emocionāli un savlaicīgi saņemt atbalstu.
Inese ar savu kuplo ģimeni dzīvo Saulkrastos. No pirmā acu uzmetiena nemaz nepateiksi, ka šai jaunajai, enerģiskajai un sirsnīgajai sievietei ir seši bērni – Kaspars, Viktorija, Roberts, Nikola, Mārtiņš un Olivers. Vecākie bērni jau strādā un veido savu dzīvi, taču joprojām uztur ciešu saikni ar mammu. Savukārt jaunākos dēlus Inese šobrīd audzina viena.
Jaunākajam, Oliveram, ir 8 gadi. Dzemdību traumas dēļ viņam jau kopš dzimšanas ir nopietnas veselības problēmas – autisms un runas attīstības traucējumi. Oliveram ir piešķirta invaliditāte un viņam ir ļoti nepieciešama palīdzība, lai apmaksātu cilmes šūnu transplantāciju klīnikā Slovākijā. Šī procedūra var būtiski palīdzēt zēnam un uzlabot viņa veselības stāvokli.
Operācijas izmaksas Slovākijas klīnikā Blue Horizon ir 13 000 EUR.
Akcijas “Zaļā lampa” ietvaros Olivera atbalstam darbojas ziedojumu tālrunis 90006384. Maksa par zvanu ir 1,42 eiro. Labdarības fonds BeOpen ir atvēris Oliveram Vaskam īpašu ziedojumu kontu. No ziedotajiem līdzekļiem netiek ieturētas nekādas komisijas maksas vai procenti.
Kā viss sākās
Nekas neliecināja par to, ka ar bērniņu varētu būt problēmas, atceras Inese. Dzemdības noritēja normāli. Taču otrajā dienā Oliveram galvas kreisajā pusē parādījās liela hematoma. Ārstiem izdevās daļēji likvidēt asinsizplūdumu, tomēr hematoma parādījās atkal. Ar to viņus arī izrakstīja mājās. Inese saprata, ka dēlam ir bijusi dzemdību trauma, taču ārsti tam nepievērsa īpašu uzmanību.
Mamma satraucās par iespējamajām sekām, taču kaut ko pierādīt tobrīd nebija iespējams. Turklāt tam nebija ne spēka, ne laika – bija jārūpējas par jaundzimušo un pārējiem bērniem.
Pēc neskaitāmām pārbaudēm un konsultācijām ar neirologu un bērnu psihiatru Oliveram tika noteikta diagnoze – autisms un runas attīstības aizture. Zēnam tika piešķirta invaliditāte.
Sākās vairāku gadu ilga nepārtraukta rehabilitācija – fizioterapija, logopēds, peldēšanas nodarbības, hipoterapija. Inese centās izmantot jebkuru iespēju un meklēja visus pieejamos risinājumus. Uz nodarbībām un konsultācijām viņi brauca pat uz citām pilsētām – kanisterapija (nodarbības ar suņiem) notika Cēsīs, ABA terapija – Ainažos. Pie osteopāta nācās braukt uz Madonu, jo tur bija pieejams pieraksts, ultrasonogrāfiju taisīja Talsos, bet uz konsultāciju pie neirologa brauca pat uz Lietuvu. “Kas meklē, tas atrod,” smejas Inese. Viņa ir patiešām ļoti neatlaidīga.
Ģimenei paveicās arī iekļūt divos pašvaldības apmaksātos rehabilitācijas projektos – Cēsīs un Saulkrastos. Savukārt specializētais bērnudārzs Oliveram tika piešķirts Limbažos. Ģeogrāfija ir ļoti plaša – uz vietas sēdēt nesanāk.
No jūlija Oliveram sāksies nodarbības ar audiologopēdu, arī Cēsīs. Vairākas nodarbības palīdzēja apmaksāt Ziedot.lv, par ko Inese ir ļoti pateicīga.
“Manā vietā neviens to neizdarīs”
Grūti pat iedomāties, cik kilometru mammai nācās mērot ik dienu, lai nodrošinātu bērnam pēc iespējas pilnvērtīgāku rehabilitāciju.
“Bieži man šķiet, ka skrienu kā vāvere ritenī,” skumji smaida Inese. “Esmu optimiste pēc dabas. Taču bieži vien rokas vienkārši nolaižas. Es pat gāju pie psihologa. Tomēr neko nevar darīt – ir jāceļas un jādodas tālāk. Manā vietā neviens to neizdarīs.”
Laika sev Inesei praktiski nav. Diena ir saplānota burtiski pa minūtēm. Jāpieceļ bērni, jāpagatavo brokastis, tad jāsaliek mantas, jaunākie jāaizved uz skolu, pēc tam mājas darbi, nodarbības ar Oliveru, veikals. Pa vidu jāizmazgā veļa, jāpagatavo ēst, jāuzkopj māja… Tad atkal nodarbības ar Oliveru, pakaļ bērniem uz skolu un atkal nodarbības. Savukārt vakaros Inese strādā – uzkopj administratīvās telpas Saulkrastu domē.
“Es nekad neesmu nožēlojusi, ka man ir tik liela ģimene. Tieši otrādi – priecājos, lai arī ir grūti. Mēs visi esam ļoti draudzīgi – ja kādam nepieciešama palīdzība, pārējie noteikti atbalstīs.”
Turklāt Inese jau gandrīz ir pabeigusi sociālā darbinieka kursus un jūlijā saņems diplomu. Tas ir ieguldījums nākotnē un viņas aicinājums.
Galvenais ir neapstāties
“Olivers ir gudrs zēns, viņš visu saprot, mīl skatīties multfilmas ar dziesmiņām un šķirstīt ābeci. Viņš jau pazīst burtus un ļoti mīl ciparus.”
Vēl puisēnam ļoti patīk peldēt un jāt ar zirgu – mamma vadā viņu uz nodarbībām, un tas ļoti palīdz viņa nervu sistēmai. Viņa mīļākos zirgus sauc Rasa un Elija. Mājās ar viņiem dzīvo liels suns Bella – viņa ir labākais Olivera draugs.
Tādas diagnozes kā autisms ir lielā mērā neparedzamas un ļoti individuālas. Taču, regulāri strādājot un soli pa solītim virzoties uz priekšu, situāciju ir iespējams uzlabot. Galvenais ir neapstāties. Šobrīd ir vērojams progress runas attīstībā. Olivera vārdu krājumā jau ir vairāki vārdi – viņš var, piemēram, palūgt ūdeni, bet vakarā noteikti prasa “maizi ar krēmu”. Tas jau ir kļuvis par viņa iemīļotu vakara rituālu.
Autisma gadījumā šāda uzvedība nav kaprīze, bet gan aizsargreakcija uz izmaiņām ierastajā vidē vai sensoro pārslodzi. Šādos brīžos bērns noslēdzas sevī, kļūst agresīvs un atsakās no kontakta. Agresijas lēkmju laikā Olivers mēdz mest priekšmetus, histēriski kliegt vai sist sev pa galvu. ABA terapija un citas metodes šajās situācijās nepalīdz. Ja Oliveram nepatīk nodarbības vai viņš nonāk nepazīstamā vietā, zēns neiet uz kontaktu un var pat neizkāpt no automašīnas.
Īpašo bērnu vecākiem nepārtraukti nākas pieņemt sarežģītus lēmumus – kādas terapijas un rehabilitācijas metodes izvēlēties, kam uzticēties un no kā atteikties. Parasti informācija jāmeklē pašiem – internetā, vecāku grupās, no citu ģimeņu pieredzes.
Katram šādam vecākam ir sava unikāla pieredze, jo nav divu bērnu ar pilnīgi vienādām vajadzībām, pat ja diagnoze ir viena un tā pati. Inese ir gatava darīt pat šķietami neiespējamo, lai tikai palīdzētu savam dēlam. Lai mammas sirds nesāpētu ikreiz, domājot par to, kāda būs viņas bērna nākotne.
Inese ļoti vēlas, lai Olivers kļūtu patstāvīgāks, varētu komunicēt ar citiem cilvēkiem un maksimāli pilnvērtīgi iekļautos sabiedrībā. Meklējot iespējas palīdzēt dēlam, viņa atrada informāciju par mezenhimālo cilmes šūnu terapiju Slovākijā. Šo terapiju izmanto, lai mazinātu impulsivitāti, agresijas lēkmes, kā arī koriģētu uzvedību bērniem ar attīstības traucējumiem.
Cilmes šūnu terapija var palīdzēt Oliveram kļūt mierīgākam, labāk kontrolēt emocijas un vieglāk veidot kontaktu ar citiem cilvēkiem. Pēc šādas terapijas daudziem bērniem uzlabojas koncentrēšanās spējas, miegs un emocionālais stāvoklis, attīstās runa, mazinās trauksme un aizkaitināmība. Mainās ne tikai bērna pašsajūta, bet arī visas ģimenes ikdiena.
Taču šī iespēja ir ļoti dārga. Operācijas izmaksas Slovākijas klīnikā Blue Horizon ir 13 000 EUR.
Terapija notiek trīs kārtās, kas paredz trīs braucienus uz klīniku netālu no Bratislavas. Daudzbērnu ģimenei šādas summas nav.
Tomēr tā ir reāla iespēja Oliveram izkļūt no savas aizspogulijas, labāk saprast apkārtējos un dzīvot normālu dzīvi. Inese tam ļoti tic un viņai nepieciešama palīdzība. Katrs eiro, katrs zvans pietuvina Oliveru šai iespējai. Kopā mēs varam palīdzēt mainīt zēna dzīvi un dāvāt viņa mammai cerību.
Kā palīdzēt
* zvanot uz ziedojumu tālruni 90006384 (1,42 EUR par zvanu;
* pārskaitot jebkuru summu uz ziedojumu kontu, kurš Olivera Vaska atbalstam ir atvērts labdarības fondā BeOpen. No kontā ienākušajiem līdzekļiem netiek ieturētas nekās komisijas vai procentu maksājumi.
Labdarības fonds BeOpen
Reģ. nr. 50008218201
Konta nr. LV54CBBR1123215501070
Bankas SWIFT: CBBRLV22 (BluOr Bank AS)
Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Oliveram Vaskim
Fondam BeOpen ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss, kas ļauj saņemt nodokļu atvieglojumus.
Blue Horizon International ir starptautisks medicīnas centru tīkls, kas specializējas šūnu terapijā un reģeneratīvajā medicīnā. Donoru cilmes šūnu terapija ir viens no perspektīvākajiem palīgārstēšanas virzieniem bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST), kas var veicināt emocionālā stāvokļa, uzvedības, komunikācijas un dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Labdarības projekta “Zaļā lampa” tiek realizēts, sadarbojoties ar labdarības fondu BeOpen un tā dibinātāju BluOr Bank.