“Līdz šim Latvijas politika neko tādu nav pieredzējusi.” Vitenbergs atklāj, vai jūtas politiski nodots Ieteikt







Vai Jūs politiski nejūtaties nodots? – TV24 raidījuma “Nedēļa. Post Scriptum” vadītāja uzdeva jautājumu viesim demisionējošajam ekonomikas ministram Jānim Vitenbergam.

“Nē, tāda sajūta man nav. Esmu teicis jau to iepriekš, ka mūsu partija pieņēma šādu lēmumu prasīt Marijas Golubevas demisiju par to, kas notika 10. maijā galvenokārt, es teiktu par neizdarīto darbu un nepietiekami labi veikto darbu – par to mēs katrs varējām pārliecināties.

Es arī paudu savu nostāju, ka es atbalstu šādu soli, arī saprotot, ka tas varētu maksāt pēc tam manu amatu un kādi pretsoļi noteikti varētu arī sekot,” Vitenbergs atzīmē.

Viņš atzīst, ka bija gatavs zaudēt savu pozīciju, bet nebija iedomājies, ka tas notiktu tieši šādā veidā. Cilvēki joprojām viņam jautā, kas īsti notika, ko viņam pašam arī grūti izskaidrot, jo pamatojums demisijas pieprasījumam bija, ka viņš ir “jaunākais ministrs”.

“Tas tādā ziņā ir diezgan savdabīgs arguments, un es domāju, līdz šim Latvijas politika neko tādu nav pieredzējusi, ka ministrs tiek atlaists par to, ka viņš ir jaunākais,” Vitenbergs norāda.