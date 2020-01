Liepājas lidosta Publicitātes foto.

Liepājas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 13 835 pasažieri, kas ir par 48,5% vairāk nekā 2018.gadā, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāve Evita Enģele, atsaucoties uz SIA “Aviasabiedrība “Liepāja”” apkopotajiem datiem.

Viņa norādīja, ka Liepājas lidostā 2019.gadā apkalpoti 428 regulāro reisu lidojumi, kas ir pieaugums par 39,4% salīdzinājumā ar 2018.gadu, savukārt kopējais neregulāro lidojumu skaits Liepājas lidostā pieaudzis no 1193 lidojumiem 2018.gadā līdz 3124 lidojumiem pērn.

Enģele minēja, ka izpildīto lidojuma skaita gandrīz trīskāršošanās skaidrojama galvenokārt ar “airBaltic Training” Pilotu akadēmijas aktivitātēm, jo notiek aktīvāka jauno pilotu sagatavošana un mācību lidojumi.

Turklāt “airBaltic” pērn vasaras sezonā palielināja iekšzemes lidojumu skaitu starp Rīgu un Liepāju, izpildot reisus piecas dienas nedēļā līdzšinējo trīs dienu vietā.

Viņa arī atzīmēja, ka lielākoties pasažieri lidojumus caur Rīgu izmantojuši tranzītā, un starp populārākajiem savienojumiem ir Stokholma Zviedrijā, kā arī Bilunda un Kopenhāgena Dānijā.

“Redzam, ka nozīmīga loma bijusi gan tūrisma nozares attīstībai, jo tūristu skaits pērn audzis, gan arī pilsētas vispārīgajam ekonomikas profilam, kas ietver vairāku sekmīgu Skandināvijas ražošanas uzņēmumu aktīvu darbību Liepājā,” pauda Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Sesks.

Viņš skaidroja, ka lidostas klātesamība reģionā un aktīva darbība sekmē jaunu ražotņu attīstību un jaunu investoru ienākšanu, savukārt ārvalstu ražotņu darbība Liepājā un uzņēmumu aktīva darbība starptautiskos eksporta tirgos sekmē lidostas attīstību un reisu pieaugumu.

Sesks norādīja, ka apkalpoto pasažieru skaita dinamika ir pieaugoša un sagaidāms, ka šī tendence saglabāsies arī šajā gadā, jo “airBaltic” jau publiskojusi jauno lidojumu sarakstu, kas paredz lidojumu skaitu no Liepājas uz Rīgu no aprīļa palielināt līdz sešām dienām nedēļā – no Rīgas reisi būs visas nedēļas dienas, izņemot sestdienas, savukārt no Liepājas uz Rīgu – visas dienas, izņemot svētdienu.

“Aviasabiedrība “Liepāja”” dibināta 1993.gadā, un tās pamatkapitāls ir 1,016 miljoni eiro, liecina “Firmas.lv” informācija. Uzņēmuma apgrozījums 2018.gadā bija 62 510 eiro, bet peļņa – 7218 eiro.

“Aviasabiedrība “Liepāja”” pieder Liepājas pilsētas domei.