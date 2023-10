No Izraēlas, kurai uzbrūk palestīniešu kaujinieku grupējums “Hamas”, Lietuvā ar evakuācijas avioreisu plānots nogādāt gandrīz 170 Lietuvas pilsoņu, kuru vidū ir 40 svētceļnieku grupa, paziņoja čārterreisu brokerkompānija “Skyllence”.

Lietuvas uzņēmēja Ģedimina Žiemeļa kontrolētās “Avia Solutions Group” uzņēmums “Skyllence” ir nofraktējis Rumānijas aviokompānijas lidmašīnu, kas naktī uz otrdienu no Izraēlas aizvedīs gandrīz 170 cilvēkus.

“Skyllence” valdes priekšsēdētāja Vilma Vaitekūnaite aģentūru BNS informēja, ka lidmašīna no Telavivas uz Bukaresti izlidos 20 minūtes pēc pusnakts. No Bukarestes ar citu lidmašīnu pasažieru ierašanās Viļņā plānota otrdien plkst.8.30.

Viņa piebilda, ka turpmāku evakuācijas reisu organizēšana būs atkarīga no cilvēku intereses doties prom no Izraēlas un nepieciešamības to darīt.

Pirmdienas rītā “Skyllence” evakuācijas reisam jau bija reģistrējušies apmēram 100 cilvēku, arī 40 svētceļnieku grupa.

“Skyllence” vadītāja informēja, ka nofraktētajā Rumānijas lidmašīnā ir 168 pasažieru vietas, un vienas personas nogādāšana Lietuvā maksās 1000 eiro, teica Vaitiekūnaite.

Kā liecina Lietuvas Ārlietu ministrijas dati, Lietuvas vēstniecības Izraēlā konsulārajā reģistrā ir uzskaitīti aptuveni 7000 Lietuvas pilsoņu, kas dzīvo Izraēlā. Kā liecina drošas ceļošanas lietotne “Keliauk saugiai” un citi avoti, šobrīd Izraēlā atrodas 460 tūristu no Lietuvas.

Zemo cenu aviokompānijas “Wizz Air” un “Ryanair” pirmdien paziņoja, ka uz nenoteiktu laiku pārtrauc regulāros reisus starp Viļņu un Telavivu, un to atjaunošana būs atkarīga no situācijas attīstības.

Ārlietu ministrija (ĀM) pašlaik ir saziņā ar aviokompāniju “airBaltic” par iespējamiem risinājumiem, lai valstspiederīgos no Izraēlas nogādātu Latvijā, aģentūra LETA noskaidroja ministrijā.

Līdz šim Latvijas valstspiederīgie ir vērsušies vēstniecībā un ministrijā, lai saņemtu konsultāciju pārsvarā par avioreisu pieejamību vai evakuācijas reisa organizēšanu. Izraēlas gaisa telpa joprojām nav slēgta starptautiskajai avio satiksmei, tomēr vairākas aviokompānijas, tostarp “airBaltic”, izvēlas pašlaik neveikt avioreisus. Vienlaikus joprojām ir iespējami lidojumi ar atsevišķām avio līnijām.

Saskaņā ar PMLP publicētajiem datiem Izraēlā ir vairāk nekā 5000 Latvijas valstspiederīgo, no kuriem lielākā daļa ir Latvijas-Izraēlas dubultpilsoņi. Konsulārajā reģistrā konflikta sākumā bija reģistrējusies viena persona. Pēc informācijas ievietošanas sociālajos tīklos Latvijas valstspiederīgie sāka aktīvāk reģistrēties Konsulārajā reģistrā un sazināties ar vēstniecību un Konsulāro departamentu, izmantojot tālruni ārkārtas situācijām (+371 26 33 77 11).

Komentējot vēstniecības darbu, ĀM norādīja, ka vēstniecības personāls ir drošībā un ņem vērā vietējo varas iestāžu drošības rekomendācijas. Pirmdien vēstniecības darbinieki pilnā sastāvā strādā vēstniecībā, ziņo ministrijas pārstāvji.

Kā ziņots, “Hamas” un “Islāma džihāda” teroristi sestdienas rītā sāka iebrukumu Izraēlā, kura laikā noslepkavoti vismaz 700 izraēliešu. Starp upuriem absolūtais vairākums ir civilpersonas, un tikai 44 ir karavīri.

Palestīniešu teroristi paziņojuši, ka sagrābuši arī vairāk nekā 130 ķīlniekus, kas nogādāti Gazas joslā. Viņu vidū ir gan militārpersonas, gan civilisti, tajā skaitā sievietes, bērni un gados veci cilvēki.

Izraēlas varasiestādes iepriekš ziņoja, ka valsts teritorijā līdz šim likvidēti 400 kaujinieki, bet vairāki desmiti saņemti gūstā.

Tikmēr tērzēšanas platformā “X” ziņots, ka Polija veikusi jau trīs evakuācijas reisus, lai evakuētu savus valstspiederīgos no Izraēlas. Ierakstā minēts, ka ceturtā lidmašīna jau ir ceļā.

