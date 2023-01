Lietuvas autosportists Roks Baciuška pēc finiša ar nelaimīgo sava bagija detaļu rokās. Salūstot kardānam, 23 gadus vecais lietuvietis izlaida no rokām drošu uzvaru prestižajā Dakaras rallijreidā. Foto: no Roka Baciuškas FACEBOOK profila

Lietuvas asaras Dakaras finišā Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Aizvadītajā nedēļā Saūda Arābijā noslēdzās 45. Dakaras rallijreids, kura pēdējā dienā pamatīgu drāmu piedzīvoja mūsu kaimiņi lietuvieši.

Lietuvietis Roks Baciuška ir labi zināms arī Latvijā, jo savulaik ar labiem panākumiem startēja rallijkrosā, 2016. gadā kļūdams par Eiropas čempionu “Super 1600” klasē. Pērn viņš debitēja Dakaras rallijreidā, izcīnot trešo vietu bagiju jeb T4 automašīnu grupā. Arī šogad viņš bija viens no favorītiem un bija ļoti, ļoti tuvu uzvarai. Pirms pēdējā posma 23 gadus vecais Baciuška kopā ar stūrmani Oriolu Vidalu no Spānijas bija trīsarpus minūtes priekšā tuvākajiem sekotājiem.

Sacensību noslēdzošā etapa pēdējie 30 kilometri “Red Bull Can-Am Factory” komandas braucējiem izvērtās par murgu. Baciuškas vadītajam bagijam salūza kardāns, kamēr abi to nomainīja, tika zaudētas aptuveni 20 minūtes, un tas izrādījās izšķiroši cīņā par panākumu kopvērtējumā. Par T4 klases uzvarētāju kļuva vien 18 gadus vecais polis Eriks Gočals, ierakstot jaunu lapusi Dakaras rallijreidu vēsturē, jo ir jaunākais, kurš triumfējis kādā no klasēm. Baciuška atpalika par teju 17 minūtēm un ieņēma otro vietu noslēgumā. Interesanti, ka trešo vietu T4 klasē izcīnīja Erika tēvs Mareks Gočals, bet septītais bija viņa onkulis Mihals Gočals, pierādot, ka ģimenes saiknēm ir liels spēks.

Baciuška un viņa stūrmanis Vidals pēc finiša nespēja valdīt asaras. “Ir tā, kā ir. Sāpīgi. Mūs pievīla kardāns, kas vienā brīdī salūza. Vajadzēja to nomainīt, jo citādi vispār nebūtu tikuši līdz finišam. Tāda ir dzīve, mācies no tās un dodies tālāk. No otras puses, mēs ejam uz priekšu, debijā bijām trešie, tagad otrie. Mēs bijām ātrākie, taču tehniska ķibele… Ir liela vilšanās, taču zinu, ka Lietuvā mums ātri palīdzēs atgūties,” pozitīvu noskaņojumu caur asarām centās saglabāt Baciuška.

Pēdējais posms Lietuvas autosporta faniem bija ar divējādām emocijām, jo kvadriciklu klasē ātrākais bija Laisvidis Kančis, kuram rallijreida kopvērtējumā septītā vieta, bet smago automašīnu klasē pēdējā etapā nepārspēta palika Vaidota Paskeviča pilotētā trīs lietuviešu ekipāža. Viņi “smagajos” startēja ar “Fesf Fesh” komandas sagatavoto čehu smago mašīnu “Tatra”, kopvērtējumā ieņemot 17. vietu. Ja vēl par dienvidu kaimiņiem, tad viņu lielākās cerības Vaidots Žala un Benedikts Vanags sacensības nebeidza.

Katarietim piektais tituls

Par pieckārtēju Dakaras rallijreida uzvarētāju vieglo automašīnu konkurencē ļoti pārliecinoši kļuva katarietis Nasers Al-Atija ar “Toyota Gazoo” braucamo. Stundu un 20 minūtes kopvērtējumā Al-Atijam zaudēja titulētais rallists Sebastjans Lēbs no Francijas. Lēbs gan uzstādīja jaunu sacensību rekordu, jo uzvarēja sešos posmos pēc kārtas, bet sākumā iekrāto deficītu pret Al-Atiju viņam neizdevās atspēlēt. Al-Atija ir unikāls sportists, jo 2012. gadā viņš izcīnīja bronzas medaļu Londonas olimpiskajās spēlēs stenda šaušanā.

Pavisam trakas izvērtās motociklistu sacensību beigas, kur tikai pēdējā posmā uzvaru izrāva argentīnietis Kevins Benavidess (“Red Bull KTM”). Pirms noslēdzošā etapa viņš tikai 13 sekundes zaudēja komandas biedram Tobijam Praisam no Austrālijas, bet pēdējā posmā bija nedaudz ātrāks, kopvērtējumā Praisu pārspējot par 43 sekundēm. Tas arī ir jauns Dakaras rallijreida rekords, jo iepriekš tik maza atstarpe starp pirmās un otrās vietas ieguvēju nekad nav bijusi. Visbeidzot, smago automašīnu klasē uzvaru svinēja nīderlandieša Janusa van Kasterena ekipāža, kas brauca ar “Iveco” spēkratu. Iepriekšējos sešus gadus Dakaras rallijreidā triumfēja krievi ar saviem “kamaziem”, bet Krievija kā teroristu valsts sacensībām pelnīti netika pielaista.