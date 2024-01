Ilustratīvs foto: Scanpix

Ieradušies ar kravu šķidro kūtsmēslu – Lietuvas zemnieki iziet Viļņas ielās, protestējot pret lauksaimniecības politiku







Portāls “lrt.lt” raksta, ka 23.janvarī traktori un mežistrādes tehnika pārpludināja Viļņas centra ielas, turpinot janvāra sākumā uzsāktos protestus.

Trešdien un ceturtdien zemnieki Lietuvas valdības ēkas priekšā protestēs pret tās lauksaimniecības politiku, kas ietver akcīzes nodokļa palielināšanu sašķidrinātajai naftas gāzei; samazinātas akcīzes nodokļa likmes atcelšana kravas automobiļiem; prasības ilggadīgo zālāju atjaunošanai; aizsargājamo teritoriju paplašināšana; piena krīze.

Lietuvas Lauksaimniecības padomes pārstāvis Dainius Arlausks stāsta, ka Viļņas galvenās ielas un to pieejas jau ir piepildījuši aptuveni 1300 smagās tehnikas vienību. Traktori ir sarindoti divās rindās visā centrālajā Ģedimino avēnijā no parlamenta ēkas līdz Katedrāles laukumam, un dažos no tiem ir redzami Lietuvas lauksaimniecības ministra Kēstuta Navicka saukļi un attēli. Vienam no transportlīdzekļiem ir uzstādīts liels zārks.

Rokišķu rajona stādu fermas īpašnieks Dainius Mikalaičiūnas stāsta, ka zemniekiem šis brauciens uz Viļņu ir izmaksājis ļoti dārgi.

“Tas, ka mēs esam ieradušies šeit nozīmē, ka draud slēgšana. Jo mēs esam pacietīgi un neejam protestos, ja vien tas nav nepieciešams. Ja nekas nemainīsies, nākošgad mēs slēgsim savu darbību,” norāda viņš.

Tiek ziņos, ka zemnieki, kas ir ieradušies ar kravu šķidro kūtsmēslu.

Protesta akcijā, kas trešdien un ceturtdien notiks no 11:00 līdz 16:00, piedalīsies no 2000 līdz 5000 lauksaimnieku un viņu atbalstītāju.

Paredzams, ka Lietuvas lauksaimniecības ministrs Kēstutas Navickas un vides ministrs Simonas Gentvilas trešdien tiksies ar protestētājiem.