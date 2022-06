Foto: Roger Brown, Pexels.com

Lai svētki būtu mierīgi un patīkami, jārūpējas ne tikai par to, ko vēlamies tajos piedzīvot, bet arī par to, kā pasargāt sevi dažādās situācijās. Lai sīkas traumas nepārvērstos par lieliem pārdzīvojumiem, dodoties ārpus mājas vienmēr līdzi jābūt aptieciņai, protams, arī dodoties līgot. Kādas medicīnas preces obligāti jāievieto aptieciņā un kur tās iegādāties – par to raksta turpinājumā.

Kas ir pirmās palīdzības aptieciņa un kas tajā atrodas?

Dodoties līgot, aptieciņai vienmēr jābūt līdzi, tas ir zināms katram autovadītājam. Pirmās palīdzības aptieciņas saturs ir noteikts MK noteikumos nr. 73, tajā noteikti jāatrodas:

vienreiz lietojamiem cimdiem – 2 pāri;

spraužamadatām – 4;

šķērēm ar noapaļotiem galiem– 1;

mākslīgās elpināšanas maskai ar vienvirziena gaisa vārstuli – 1;

trīsstūrveida pārsējam (96 x 96 x 136 cm) – 2;

leikoplastam (2–3 cm) spolē – 1;

brūču plāksteriem (dažādu izmēru) sterilā iepakojumā – 15;

tīklveida pārsējam Nr.3 (40 cm) – 3;

marles saitei (4 x 0,1 m) sterilā iepakojumā – 4;

marles saitei (4 x 0,05 m) sterilā iepakojumā – 2;

pārsienamai paketei sterilā iepakojumā – 2;

marles komplektam (600 x 800 mm) sterilā iepakojumā – 1;

marles kompresei (400 x 600 mm) sterilā iepakojumā – 1;

marles kompresei (100 x 100 mm) sterilā iepakojumā – 5;

folijas segai (viena puse metalizēta, otra – spilgtā krāsā) iepakojumā – 1;

medicīnisko materiālu sarakstam valsts valodā – 1.

Šādas komplektācijas aptieciņas var iegādāties gandrīz jebkurā aptiekā, taču der atcerēties, ka tās nav paredzētas lietošanai svētkos izbraukumā un pilnīgi noteikti nepalīdzēs situācijā, kad iekodis dundurs vai iegūts saules apdegums.

Klientu ērtības labad InternetAptieka.lv ir izveidota sadaļa “pirmās palīdzības aptieciņa”, kurā vienuviet atrodama marle, plāksteri, saites, kā arī dezinficējoši līdzekļi un citas noderīgas lietas, ko ievietot savā aptieciņā vai papildināt tās saturu, ja kāda lieta ir izlietota.

Izplatītākie palīgi vasaras ballītēs

Individuāli izvēlētas medicīnas preces mājsaimniecības aptieciņai būs visatbilstošākās un efektīvākās tad, ja tās saskaņos katra ģimene atsevišķi. Tas tāpēc, ka vienā ģimenē neiztikt bez alerģijas pretlīdzekļiem, bet citā svarīgāks būs saules aizsargkrēms vai ausu aizbāžņi. Protams, ir arī kopīgas vadlīnijas, ko ievērot komplektējot jebkuru vasaras aptieciņu. Tajā būtu jāieliek:

līdzekļi, kas palīdz pret saules apdegumiem;

pretsāpju līdzekļi;

marle, plāksteri un dezinfekcijas līdzekļi;

līdzekļi pret kukaiņiem un to kodumiem;

sieviešu higiēnas paketes vai tamponi.

Saules apdegums – ātrs un uzreiz nepamanāms

Saules stari ir veselīgi un patīkami, tomēr pārlieku ilga atrašanās saulē var radīt apdegumus. Lai no tiem izvairītos, profilaktiski jālieto pretapdegumu krēmi. Jo mazāk sagatavota āda, jo lielāks SPF numurs! Jāņem vērā, ka bērnu āda ir jutīgāka par pieaugušo ādu, tāpēc bērniem parasti izmanto SPF 30 – 50+, kā arī jālieto saules aizsegs galvai. Drošības labad aptieciņā jāievieto saules apdegumu SOS krēms vai pantenolu saturošs līdzeklis, kas palīdzēs arī citu apdegumu gadījumā.

Līdzekļi pret kukaiņiem – vislabāk lietot profilaktiski!

Līdzekļi pret kukaiņiem un odiem būtu lietojami profilaktiski, lai izvairītos no nepatīkamiem kodumiem, niezes un sāpēm. Lai pilnīgāk pasargātu sevi no kukaiņu kodumiem papildu pūšamajiem pretodu līdzekļiem vēlams izmantot arī pretodu sveces un piemērotu apģērbu. Ja nu tomēr gadās tikt sakostam, nieze, pampums un apsārtums pēc kukaiņa koduma pazudīs, ja tiks izmantotas īpaši tam paredzētas atvēsinošas smēres.

Jāņem vērā, ka līdzekļus, kas paredzēti pieaugušajiem, nevajadzētu lietot bērniem, kas jaunāki par septiņiem gadiem – mazuļiem paredzēti īpaši maigi līdzekļi, kurus var iegādāties aptiekās. Zīdaiņiem līdz divu mēnešu vecumam nevajadzētu lietot nekādus ķīmiskus līdzekļus odu atbaidīšanai, tāpēc dodoties dabā ar zīdaini ir jānodrošinās ar moskītu tīklu vai mehāniskiem kukaiņu atbaidītājiem.

Vēl viena būtiska lieta līgotāju aptieciņā

Nav noslēpums, ka Līgo vakarā no prieka, vasaras un brīvdienu spēka reizēm gadās sareibt pat tiem, kas parasti ir skaidrā prātā. Tādam gadījumam der atcerēties, ka aptiekā pieejami līdzekļi, kas nākošajā dienā pēc svinēšanas palīdz atgūt organismam spēku un veselību, bet prātam skaidrību un mieru. Ja šāds līdzeklis nenoder pašam, tad kompānijā var atrasties kāds, kuram šāds līdzeklis palīdzēs atgūt dzīves sparu.

