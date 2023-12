Zanda Kalniņa-Lukaševica: Latvijā šobrīd būtu vajadzīga obligāta vidējā izglītība Ieteikt









TV24 raidījumā “Preses klubs” Saeimas deputāte Zanda Kalniņa-Lukaševica uzsver obligātas vidējās izglītības nepieciešamību Latvijā. Vidējā izglītība Latvijā šobrīd nav obligāta.

Viņa skaidro, ka tā varētu būt vidējā izglītība – vidusskola, ģimnāzija vai profesionālā izglītība. Viņasprāt, ir ļoti svarīgi, lai cilvēks apzināti izdara izvēli studēt augstskolā un tāpēc mācās vidusskolā. Tomēr ne mazāk svarīga ir arī profesionālā izglītība.

“Tik pat laba un cienījama un vajadzīga lieta Latvijai ir cilvēki ar profesionālo izglītību,” min Saeimas deputāte. Viņa arī atgādina, ka tālāk ik vienam no mums ir nepieciešams visu laiku mācīties- tālākizglītība, mūžizglītība, savu prasmju uzturēšana un pilnveidošana. Ilgtermiņā sabiedrība no tā tikai iegūtu.

Zanda Kalniņa-Lukaševica skaidro, “Liela problēma ir jaunieši, kas, bieži vien nabadzības dēļ, pēc 9.klases vairs neturpina mācīties. Viņiem tad nav arī nekāda profesija. Un tie ir cilvēki, kas ir pakļauti vislielākajam bezdarba un nabadzības riskam.”

2023.gada trešajā ceturksnī bija 61 500 bezdarbnieku vecumā no 15 līdz 74 gadiem. No visiem bezdarbniekiem šogad trešajā ceturksnī 13,9% bija jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 24 gadiem.