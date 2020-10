Foto: Paula Čurkste/LETA

Autors: RīgaTV 24 žurnāliste Līga Abakuka

“Šo nodokli piemēros tad, kad auto tiks ievests Latvijā pirmo reizi, kas nekad šeit nav bijis. Šīs nodevas lielums būs atkarīgs no tā vai automašīnai ir benzīna, dīzeļa vai gāzes dzinējs un tiks ņemti vērā arī CO 2 izmeši. Nodevas lielums svārstās no 30 – 700 eiro” jaunā nodokļa piemērošanu, kas būs jāmaksā pirmo reizi reģistrējot Latvijā ievestu automobili, kurš vecāks par 5 gadiem, RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu Top 5” komentēja satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP).

Satiksmes ministrs skaidroja, ka jaunais auto reģistrācijas nodoklis, kas stāsies spēkā no nākamā gada, tiks piemērots atsevišķos gadījumos.

Tas neattiekšoties uz tiem, kas gribēs pārdot savu esošo auto vai nopirkt tādu, kas Latvijā jau ir bijis reģistrēts.

Atbildot uz jautājumu, vai šī nodeva nav par zemu, lai valstī neienāktu lielās automašīnas un auto ar dīzeļdegvielas dzinējiem, kuru pieplūdumu Latvijā prognozēja autotirgotāji, satiksmes ministrs sacīja: “ to mēs redzēsim, kā tas praksē izskatīsies.

Ir satraukums par to, ka bagātās rietumu valstis ar dažādiem paņēmieniem spiež cilvēkus savās valstīs atteikties no auto ar dīzeļdegvielas dzinējiem.

Baltijas valstis potenciāli ir tās dīzeļtirgus valstis. Citās valstīs vairāk izmanto benzīna dzinēja automašīnas”.

Linkaits vērsa uzmanību arī uz to, ka Lietuvā šāds nodoklis tika ieviests jau 1.jūlija,

Igaunijā no oktobra un mēs esot pēdējā Baltijas valsts, kurā šāds nodoklis tiks ieviests. “Šim nodoklim visām Baltijas valstīm ir līdzīgas likmes un regulējums. Ar šī nodokļa ieviešanu valsts mēģinās kontrolēt dīzeļdegvielas auto pieplūdumu” paskaidroja satiksmes ministrs.