"Lizuma pagastā 19.septembra rīts iesākās traģiski…" Skolas direktore līdzjūtības runā piemin māsu un brāli, kuri gāja bojā traģiskajā autoavārijā







“Lizuma pagastā 19.septembra rīts iesākās traģiski. Traģiskā avārijā gāja bojā četri jaunieši – divi no tiem bijušie Lizuma pamatskolas skolēni,” tā pēc traģiskā ceļu satiksmes negadījuma raidījumā “TV24 Svarīgais 3 minūtēs” pastāstīja Lizuma pamatskolas direktore Inese Dambe. Direktore, izsakot līdzjūtību tuviniekiem, sacīja, ka divi bojāgājušie skolēni bija māsa un brālis.

Rīta pusē Lizuma pamatskolas skolēni ar klusuma brīdi pieminējuši savus kādreizējos un tagad traģiski bojāgājušos klasesbiedrus, sacīja direktore Dambe. Skolēni avārijas vietā nolikuši ziedus un aizdeguši svecītes. “Arī pārējie skolasbiedri izsaka līdzjūtību viņu vecākiem, piederīgajiem,” izteica līdzjūtību direkotre.

Dambe zinājas stāstīt, ka bojā gājusī skolniece Samata bijusi ļoti enerģiska meitene, kura aktīvi piedalījās un darbojās pasākumos, iesaistījās klases aktivitātēs, kā arī bijusi ļoti draudzīga ar klasesbiedriem. Arī viņas brālis – Lauris, kad mācījās Lizuma pamatskolā, bijis draudzīgs, ar viņu klasesbiedri varējuši visu sarunāt, atminas direktore.

“Bet abi ar māsu šogad pārgāja mācīties uz Rīgas Tālmācības skolu. Mēs – skolas kolektīvs – izsakām līdzjūtību vecākiem un piederīgajiem,” tā TV24 raidījumā, pieminot bojāgājušos skolēnus, līdzjūtību pauda Lizuma pamatskolas direktore Dambe.

Raidījums “TV24 Svarīgais 3 minūtēs” vēl šodien ziņoja, ka vietējie aculiecinieki esot stāstījuši, ka naktī pēc pulksten vieniem esot dzirdējuši sirēnas. Visticamāk, ceļu satiksmes negadījumu bija pamanījuši no vietējās ražotnes mājās braucošie cilvēki, kuri bija strādājuši nakts maiņā. Savukārt Daniela, kura Lizuma pamatskolu bija absolvējusi pirms diviem gadiem un ir vienīgā, kura palikusi dzīva pēc šīs traģiskās avārijas, šobrīd ārstējoties Vidzemes slimnīcā. Meitene esot atzinusi, ka jūtas normāli un piekrītot visu teiktajam, ka viņa ir dzimusi laimes krekliņā.

Portāls LA.LV jau šodien ziņoja, ka Gulbenes novadā aizvadītajā naktī avārijā gājuši bojā četri pusaudži, aģentūra LETA uzzināja Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē.

Negadījums notika nedaudz pēc pusnakts Lizuma pagastā, uz autoceļa Cesvaine-Velēna. Sākotnējā informācija liecina, ka jaunietis, vadot transportlīdzekli “Audi”, zaudēja kontroli pār transportlīdzekli, kā rezultātā tas avarēja un ietriecās kokā.

Negadījumā gāja bojā 2007.gadā dzimušais šoferis, kā arī trīs pasažieri – 2006.gadā dzimusi meitene, 2010.gadā dzimusi meitene, kā arī 2007.gadā dzimis puisis. Vēl viena pasažiere, kura dzimusi 2007.gadā, nogādāta medicīnas iestādē.

Ņemot vērā, ka autovadītājs bija nepilngadīgs, autovadītāja tiesību viņam nebija. Automašīnai bijusi derīga tehniskā apskate.

Par notikušo ir sākts kriminālprocess, un tiek izmeklēti negadījuma apstākļi.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aģentūru LETA informēja, ka divu bojāgājušo atbrīvošanai no automašīnas izmantoti hidrauliskie instrumenti.

Šī pēdējos gados ir viena no traģiskākajām avārijām, kurā dzīvību zaudēja tik daudz jauniešu. Traģiskākā avārija ar jauniešiem pēdējo 12 gadu laikā notika 2012.gada 1.janvārī Krāslavas novadā. Toreiz automašīna “Mazda 626”, kurā brauca septiņi jaunieši, līkumā noskrēja no ceļa un iegāzās Rudnas upē. Viens no jauniešiem bija atradies automašīnas bagāžas nodalījumā. Automašīnā braukušie jaunieši gājuši bojā noslīkstot. Avarējušajai automašīnai bijušas vasaras riepas sliktā stāvoklī. Tāpat tai nav bijusi izieta arī tehniskā apskate. Nevienam no traģiskajā avārijā Krāslavas novadā bojāgājušajiem jauniešiem nebija autovadītāja apliecības.

Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 116 ceļu satiksmes negadījumi, tajos cietušas 14 personas.

Kopumā ceļu satiksmes jomā pieņemti 622 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 281 par ātruma pārsniegšanu un divi par agresīvu braukšanu. Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā uzsākti četri administratīvo pārkāpumu procesi un trīs kriminālprocesi.