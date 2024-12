Foto: LETA

Pirms kāda laika sociālo mediju platformā “X” Liāna Langa uzslavēja “IKEA” par krievu valodas izņemšanu no pašapkalpošanās kasēm, aicinot to pašu darīt veikaliem “Rimi” un “Maxima”. Taču, kāds cits sociālo tīklu lietotājs norādīja, ka neskatoties uz to, ka krievu valoda vairs nav sastopama “IKEA” pašapkalpošanās kasēs, tā ir dzirdama pa skaļruņiem.

“IKEA izvācis krievijas valsts valodu no pašapkalpošanās ekrāniem. Kampaņa #RunāLatviski aicina @RimiLatvija @maximaveikals sekot šim paraugam! Atgādinu, ka krievijas valodas nebūs nevienā Latvijas bankomātā, sākot ar 2025. gada 31. janvāri,” tā rakstīja Liāna Langa savā “X” kontā.

“Paziņojumi IKEA veikalā joprojām skan arī krievu valodā. Patiesībā ļoti neomulīgi sajūta. Kā tādā Muhosranskā,” piebilda cits lietotājs.

Kā komentēja “IKEA” korporatīvo pakalpojumu vadītāja Renata Dante: “Saziņā ar klientiem mēs nodrošinām atbilstību valsts tiesību aktiem, kā arī uzraudzības iestāžu norādījumiem vienmēr apkalpot klientus valsts valodā.

Papildus tam mēs cenšamies nodrošināt, lai informācija būtu pieejama arī citās mūsu klientiem aktuālās valodās. Tas ļauj mums arī nodrošināt visu mūsu klientu drošību.”