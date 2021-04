“Ļoti pārsteidza!” Skaistumpreču veikals pārdod Covid-19 eksprestestus par 200 eiro

“Ļoti pārsteidza!” Skaistumpreču veikals pārdod Covid-19 eksprestestus par 200 eiro Ieteikt 5







Skaistumpreču internetveikalā par bargu naudu piedāvā iegādāties Covid-19 eksprestestus. Lai gan tos var iegādāties, to lietošanai mājas apstākļos jēga maza un iegūtais rezultāts nav saistošs, jo testi paredzēti tikai profesionālai lietošanai.

“Bez Tabu” redakcijā vērsās raidījuma skatītāja, kura, vēloties saglabāt anonimitāti, informēja, ka skaistumpreču internetveikalā “Mylook.lv” starp parfimērijas, kosmētikas un citām skaistuma precēm tirgo veikala sortimentam šķietami netipisku produktu – Covid-19 eksprestestu. Iepakojums ar 20 testiem internetveikalā maksā 199 eiro.

Valsts zinātniskajā institūtā “BIOR” raidījumu informēja, ka šādu Covid-19 eksprestestu un to ražotāju tirgū esot ļoti daudz. Tos izmanto, piemēram, lielos uzņēmumos, lai apzinātu potenciāli infekciozos kolēģus, tādējādi neļaujot vīrusam izplatīties kolektīvā. Eksprestests rezultātu paziņo ļoti ātri, un, ja tas ir pozitīvs, personu nošķir no pārējiem un dod norādi doties veikt visprecīzāko pārbaudi – polimerāzes ķēdes reakcijas jeb PĶR (angliski PCR) testu – uz kādu no laboratoriju testēšanas punktiem.

Plašāk “Bez Tabu” sižetā: