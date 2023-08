“Ļoti svarīgi vēl pirms rēķinu saņemšanas izvērtēt, kāds pieslēgums ir nepieciešams.” Saruna ar Aldu Ozolu par jaunajiem elektroenerģijas tarifiem Ieteikt







Augustā saņemsim elektrības rēķinus ar maksu, ko ir ietekmējuši jaunie elektrības pārvades un sadales sistēmas pakalpojumu tarifi. Par to saruna “Dienas personība” ar Aldu Ozolu, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāju.

Sāksim ar pavisam neseno vēsturi. Kāpēc regulators apstiprināja šos tarifus?

Alda Ozola: Ja runājam par neseno vēsturi, tad tarifu projektu pieteikumu regulators no “Sadales tīkliem” saņēma jau pagājušā gada novembrī. Kopš tā brīža sākās ļoti rūpīgs tarifu vērtēšanas process, proti, mēs gājām cauri visām izmaksu pozīcijām, tai skaitā, plānotajai elektroenerģijas cenai, par kādu ir plānots iepirkt elektroenerģijas zudumus, arī atalgojumam, investīcijām. Visām izmaksu pozīcijām mūsu eksperti veica ļoti rūpīgu un pamatīgu darbu. No “Sadales tīkliem” prasījām arī papildus informāciju. Šī visa procesa rezultātā izmaksas, kas tiek attiecinātas uz sadales tarifu, tika ļoti būtiski samazinātas. Ja sākotnējais pieaugums bija paredzēts vēl daudz lielāks, un kā mēs runājām, bija visai plašs sašutums arī sabiedrībā, un tika prasīti skaidrojumi, kādēļ tādas izmaiņas, tad ir izdevies to tarifa pieaugumu mazināt.

Kā jau Jūs zināt, no 1. jūlija ir spēkā šie jaunie sadales pakalpojumu tarifi un iedzīvotāji to arī savos rēķinos redzēs augustā. Tas, kas būtu ļoti svarīgi vēl pirms rēķinu saņemšanas, izvērtēt, kāda veida pieslēgums no tehniskā parametru viedokļa – kāda jauda un strāvas stiprums – ir nepieciešams katram objektam. Mēs runājam par dzīvokļiem, mājām, arī par kādiem objektiem, kas tiek izmantoti tikai sezonāli. Katram lietotājam ir ļoti būtiski izvērtēt šos parametrus.

Ja cilvēks nav izvēlējies sev to piemērotāko pieslēgumu, vai tas ir tik vienkārši nomaināms?

Jā, tas tiešām ir visai viegli izdarāms. Ejot “Sadales tīkla” klientu apkalpošanas portālā, tur gan var redzēt, kāda ir pašreizējā pieslēgtā jauda, gan arī var atteikties no jaudas, kas varētu būt lieka. Piemēram, privātmājām vai dzīvokļiem, ja ir trīs fāžu pieslēgums, iespējams, tas nav nepieciešams, var to samazināt. Vai arī var samazināt ampēru skaitu. Saprotu, ka iedzīvotājiem ne vienmēr tas ir saprotams, kas tās ir par fāzēm un ampēriem, tāpēc tas, ko “Sadales tīkls” ir darījis un arī mēs kā regulators aicinām pievērst uzmanību un izmantot slodzes kalkulatoru “Sadales tīkla” portālā. Respektīvi, zinot kādas mājās ir iekārtas, kas ir jādarbina ar elektrību, jau var saprast, cik liels un jaudīgs pieslēgums ir vajadzīgs.

Vai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir vērtējusi arī piedāvātos pieslēgumu variantus?

“Sadales tīkls” nāca ar šādu piedāvājumu. Faktiski no 1. jūlija visi lietotāji automātiski tika ielikti Pamata tarifa kategorijā. “Sadales tīkls” arī ļoti plaši ir izvērtis informācijas kampaņu, aicinot pavērtēt kāds ir pašreizējais pieslēgums. Proti, ja kāds objekts netiek izmantots visu gadu vai tiek izmantots sezonāli, tad, iespējams, ir izdevīgāk lietotājam izvēlēties Speciālo tarifu, kas nozīmē, ka fiksētā “Sadales tīkla” daļa tarifā būs mazāka, savukārt mainīgā daļa – augstāka.

Publiski ir izskanējusi informācija, ka sadales sistēmas pakalpojumu tarifi pagaidām tikai par vienu trešdaļu būs ietekmējuši kopējo elektroenerģijas rēķina maksu, bet pirms raidījuma Jūs teicāt, ka tā gluži nebūs.

No 1. jūlija jaunie tarifi katru lietotāju ietekmēs atšķirīgi. Jāskatās, kāds ir šī brīža pieslēgums, kāds ir elektroenerģijas patēriņš. Te drošvien vietā būtu piesaukt skaitļus eiro izteiksmē. Ja skatāmies uz dzīvokli, kur ir viena fāze un 16 ampēru pieslēgums un patēriņš ir aptuveni 100 kilovatstundas mēnesī, tad, ja šobrīd sadales sistēmas daļa kopējā elektroenerģijas rēķinā ir aptuveni 6 eiro, tad ar jaunajiem tarifiem tas būs aptuveni 12 eiro. Respektīvi pieaugums ir no 5 līdz 7 eiro mēnesī atkarībā arī no tā, cik daudz elektroenerģijas tiek patērēts, jo tarifam ir fiksētā daļa un ir mainīgā daļa par katru patērēto kilovatstundu. Ja skatāmies uz privātmājām, kur bieži vien ir trīs fāžu pieslēgumi, tur ikmēneša sadales komponentes izmaksu pieaugums būs aptuveni no 12 līdz 15 eiro robežās.

Visu sarunu ar Aldu Ozolu skaties video!