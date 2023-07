“Vecāki, sakiet saviem bērniem, lai mācās fiziku!” Zariņš pārliecināts, ka speciālisti enerģētikā būs ļoti vajadzīgi – viņiem labi maksās Ieteikt







“Enerģētiķu iztrūkums ir milzīgs – tas būs vēl lielāks, ņemot vērā tos izaicinājumus, ko mēs gatavojamies risināt. Tas ir stāsts par stratēģiju, kāpēc ir tik svarīgs šis te stratēģiskais skatījums? Pat, ja tagad mēs enerģētikā pieņemism politiski pareizus lēmumus, jautājums ir, kā mēs viņus tagad īstenosim?” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda Latvijas elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācijas izpilddirektors Ivars Zariņš, diskutējot par enerģētikas jomu un ar to saistītām problēmām, tostarp speciālistu trūkumu šajā jomā.

Vajadzīgi būs ne tikai projektu vadītāji, bet arī inženieri, montieri, projektētāji, tā norādīja Zariņš. “Šīs jaudas nav, šīs kapacitātes nav! Un tas, ka augstskolā tagad izveidos šīs te programmas, – tas arī neko neatrisinās. Jo kādam ir jāiet un tajās jāmācās. Atceros, kad vēl darbojos politikā, tad fizikā pirms pāris gadiem ar vajadzīgajām sekmēm bija beiguši kopumā 252 cilvēki, bet mums vajag tūkstošus! Mums šeit vajag iekšā tūkstošus. Kā mēs viņus te dabūsim?” tā jautāja Latvijas elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācijas izpilddirektors TV24 raidījumā.

Tāpēc Zariņš atkārtoti uzsvēra stratēģijas nozīmi enerģētikas nozarē. “Ja mēs redzam, ka mums šis virziens ir svarīgs, tad jau no bērnības ir jāsāk laicīgi bērnus pieradināt un radīt šo te interesi. Man tādā ziņā skolā ļoti paveicās. Man bija lielisks fizikas skolotājs, tāpēc gandrīz visa mūsu klase aizgāja tajā virzienā. Jo tiešām mācīja fiziku ļoti interesanti! Fizika var būt ļoti interesanta. To es saku vecākiem, kuri klausās: sakiet saviem bērniem, lai mācās fiziku! Jūsu bērniem būs labi nodrošināts, perspektīvs darbs. To es jums garantēju kā cilvēks, kurš saprot, kas notiek enerģētikā. Šie speciālisti būs ļoti vajadzīgi un viņiem labi maksās,” tā “Preses klubā” sacīja Zariņš, iedrošinot vecākus, lai viņu bērni skolā mācās fiziku.

Tāpat enerģētikas jomas eksperts raidījumā vērsa uzmanību uz to, ka Latvijā iztrūkst tāds stāsts, kāds ir Igaunijai. Proti, Tartu atrodas Zinātnes centrs , kur bērni aizbrauc un “iemīlas tajā, jo tālāk sauc par fiziku”. “Par šiem dabas procesiem, cik viņi var būt interesanti, cik viņi var būt aizraujoši. Tas ir tas, kas pietrūkst, ka var ieraudzīt, ka tas patiešām var būt vērtīgs, interesants process. To es saku arī pats no savas pieredzes. Fizika var būt ļoti interesanta un pēc tam ļoti noderīga dzīvē,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Zariņš.