LU rektors un ekonomists Bērziņš: Nepieņemti lēmumi arī ir lēmumi 0
Viena no Latvijas problēmām, kas kavē attīstību ikvienā nozarē, ir nespēja vienoties par kādu konkrētu jautājumu, jo vienmēr kāds būs pret – TV24 raidījumā “Naudas cena” secina Latvijas Universitātes rektors, ekonomists Gundars Bērziņš.
Kopā ar Dr.OEC., Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāju, LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes profesori Innu Šteinbuku un ekonomistu, SIA Primekss valdes priekšsēdētāju Jāni Ošleju, diskutējot par tēmu “Kam valsts budžeta projekts sola vairāk, kam mazāk naudas maciņā?” Bērziņš notiekošo valstī salīdzina ar cilvēku apņemšanos pirms Jaunā gada sākt jaunu dzīvi. Proti, kāds nodomā, ka ies uz sporta zāli, kāds – veselīgāk ēdīs, bet pienāk pavasaris un rezultāts ir tāds, kāds ir un nereti turpinām darīt to, ko esam pieraduši. Tā arī valstī. “Mums Latvijā ir grūti vienoties par kaut ko vienotu. Piemēram, valdībai ir grūti vienoties un izdarīt radikālas izvēles… Radikālas izvēles nevienam nepatīk.” Kā piemēru viņš min diskusiju par mežu ciršanu. No vienas puses tie būtu papildus nodokļi, no otras puses – saglabāti koki un zaļāka vide. Un, kā norāda Bērziņš, tā diskutējot koki turpina augt, bet ekonomika – darboties tajā ierobežojumu apjomā, kādā tā darbojas. Nepieņemot lēmumus, vieniem ir cerība – investēt vai neinvestēt, otri turpina atbalstīt to, ko atbalsta, bet rezultāts ir tāds, ka, nepieņemot lēmumus, meža nozarē papildus ienākumu kādu laiku nebūs. Un tā notiek katrā nozarē. Nepieņemti lēmumi arī ir lēmumi. Vienmēr atradīsies kāds, kuram būs pretējs viedoklis, kāpēc kaut ko darīt. Latvijā mēs to zinām – lai kāda iniciatīva būtu, kāds būs pret. Un, ja kāds ir pret, tad mēs lēmumus nepieņemam.”
