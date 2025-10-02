Uzņēmējs: Militārā industrija Latvijā tikai attīstās, tai nav supersena vēsture 0

2. oktobris 2025
TV24 raidījumā “Naudas cena”, diskutējot par aizsardzības finansējumu un militāro ražošanu, Latvijas militārās industrijas uzņēmuma SIA “BELSS” valdes loceklis Kaspars Ziediņš uzsvēra, ka būtiska ir ne tikai produkta pārdošana vai pakalpojumu nodrošināšana, bet arī stratēģiskā partnerība un spēju radīšana.

Raksturojot militāro industriju Latvijas kontekstā Kaspars Ziediņš stāsta, ka ir dažādi likumi, bet viņa uzņēmums fokusējas galvenokārt uz Aizsardzības industrijas likumu, kura ietvaros tiek nodrošināts valsts atbalsts pētniecībai, attīstībai, ražošanai, testa poligonu pieejai valsts struktūrai. “Tas ir Sēlijas poligons, kas ir unikāla vieta Eiropā, kur var testēt dronus elektroniskās karadarbības apstākļos. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas nav līdz galam vēl iedarbināta, ir stratēģiskā partnerība. Es kā uzņēmējs labprāt stātos attiecībās ar valsti šajā stratēģiskajā partnerībā. Ar to es saprotu ne tikai produkta pārdošanu vai apkalpošanas nodrošināšanu, bet arī spēju radīšanu Bruņotajos spēkos.

Piemēram, ir informācija, kas kādai vienībai nepieciešams, kas uzlabojams. Un tad mēs to daram – uzlabojam, piegādājam. Svarīgi, lai industrijai ar Bruņotajiem spēkiem būtu nepārtraukta mijiedarbība,” viņš skaidro un piebilst, ka patlaban šī partnerība vēl īsti nav attīstīta tāpat kā militārā industrija Latvijā. “Militārā industrija Latvijā tikai attīstās, ta nav supersena vesture,” tā Ziediņš. Tiesa, pirms mēneša, 3. septembrī, atklātais “Autonomo sistēmu kompetences centrs”, pēc Ziediņa domām, ir liels solis uz priekšu. “Mēs tajā saskatām lielu potenciālu,” viņš nosaka. Jāpiebilst, ka “Autonomo sistēmu kompetences centrs”, apvienojot inovāciju, pētniecības un iepirkumu kompetenci, veidos ciešu saikni starp Nacionālo bruņoto spēku operacionālajām vajadzībām un jaunu tehnoloģiju attīstību un ieviešanu, kā arī nodrošinās, ka Latvijas aizsardzības sistēmā ienāk modernākās un drošākās tehnoloģijas. Centra darbību papildina arī būtisks valsts ieguldījums – 2026. gadā bezpilota lidaparātu spējas attīstībā un Dronu koalīcijā plānots ieguldīt vismaz 100 miljonus eiro.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

