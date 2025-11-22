FOTO. Viņš ticēja, ka katrā no mums iekšā ir vibrējošs okeāns… Ar asaru okeānu neskaitāmi cilvēki devušies atvadīties no Kārļa Bardeļa 0
Šodien notika atvadīšanās no šonedēļ mirušā pasaules apceļotāja Kārļa Bardeļa. Atvadīšanās no viņa notika no plkst. 13.00, Rīgas krematorijas lielajā zālē. Kā iepriekš vēstījām, Kārļa ģimene lūdza nenest vainagus un štrausus, kā arī neģērbties melnā.
Kā Kārļa ģimene ziņoja iepriekš: “24.februārī (šis nolādētais datums!) Kārlis piedzīvoja insultu, plīsa asinsvads galvā, kā rezultātā Kārlim šobrīd no jauna jāmācās staigāt (paralizēta ķermeņa labā puse) un runāt. Operācijas laikā tika atklāts smadzeņu audzējs, kas tika izoperēts un vēlāk uzstādīta diagnoze – glioblastoma.”
Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, ar saukli “Bored of Borders” Bardelis sāka piedzīvojumus 2013. gadā, ar skrituļslidām šķērsojot Eiropu no Nordkapa Eiropas ziemeļos līdz tās tālākajam dienvidu punktam Gibraltārā. Kopš tā laika Bardelis devās vairākās ekspedīcijās, pirms sāka plānot savu ceļojumu apkārt zemeslodei.
Bardelis ir seškārtējs Ginesa Pasaules rekordu īpašnieks, kurš deviņus gadus devās apkārt pasaulei bez motora, burām vai citiem palīglīdzekļiem.
Pagājušā gada aprīlī viņš noslēdza savu ceļojumu apkārt zemeslodei ar airu laivu un velosipēdu, sasniedzot starta un finiša punktu Ludericā, Namībijā. Kopumā Bardelis ceļojumā pavadīja 2898 dienas jeb septiņus gadus un 11 mēnešus. Ar laivu tika noairēti 46 326 kilometri un ar riteni veikti 11 972 kilometri.
Šī ceļojuma laikā Bardelis sasniedza sešus Ginesa Pasaules rekordus, un trīs no tiem vairs nevarot tikt pārspēti. Kopā ar draugu Gintu Barkovski abi kļuva par pirmo komandu, kas pārairēja Dienvidatlantijas okeānu. Bardelis arī kļuvis par pirmo personu, kas pārairējis Kluso okeānu no Dienvidamerikas līdz Āzijai un Indijas okeānu no Āzijas līdz Āfrikai.
Arī sociālajos tīklos vairāki cilvēki veltījuši atvadu vārdus Kārlim.
Uz satikšanos Kārli, paldies par iedvesmu, kuru mums visiem devi 💪💪💪
“Mēs airējam kopā” ❤️
Sasodīts! Kārlis Bardelis miris. Vieglas smiltis, vecīt! Mans vienaudzis, mācījās klasi augstāk. Daži forši pamatskolas piedzīvojumi bijuši kopā.
Viņam seši Ginesa rekordi + čupa citu sasniegumu. Vienmēr gaišs cilvēks. Žēl.
