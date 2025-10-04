Finanšu izaicinājumi veselības aprūpē: cik lieli ir pacientu parādi slimnīcām? 0
Pacientu parādi slimnīcām joprojām ir ievērojami lieli, un daļa no tiem rodas vairāku gadu laikā, norāda eksperti. TV24 raidījumā “Naudas cena” Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis skaidroja, ka kopējie parādi uz doto brīdi sasniedz aptuveni 700 tūkstošus eiro, taču tie veidojušies ilgākā laika periodā.
“Tie parādi ir līdz 700 tūkstošiem uz doto brīdi, bet tas ir sakrājies vairāku gadu griezumā,” uzsvēra Vidzis, piebilstot, ka šajā summā ietilpst arī parādi no trešo valstu pilsoņiem, kas sastāda aptuveni 20 līdz 30 tūkstošu eiro apmēru.
Vidzis skaidroja, ka trešo valstu pacienti galvenokārt nonāk slimnīcā caur Neatliekamās medicīnas centru, kur nepieciešama tūlītēja palīdzība neatkarīgi no pacienta maksātspējas: “Trešo valstu pilsoņi ir nonākuši pie mums caur Neatliekamās medicīnas centru, tādēļ arī tas parāds ir izveidojies.”
Jau iepriekš vēstījām, ka slimnīcām ik gadu tiek novirzīti vairāk nekā 700 miljoni eiro jeb 40% no veselības aprūpes budžeta, taču finansējums primāri uztur sadrumstalotu slimnīcu tīklu, nevis nodrošina vienlīdzīgu un kvalitatīvu aprūpi, nestrādā slimnīcu sadalījums līmeņos, tarifi ir novecojuši un tiek matemātiski pielāgoti pieejamajam finansējumam, turklāt pastāv iekšēja netaisnība finansēšanā, no kā visvairāk cieš augstākā līmeņa slimnīcas, revīzijā secinājusi Valsts kontrole.
Šos atklājumus apstiprina arī paši mediķi. “Lielākā daļa valsts ārstniecības iestāžu nevienu uz konsultācijām vairs nepieraksta. Tāpat daudzas operācijas, kas bija paredzētas šogad, tiek pārceltas uz nākamo gadu,” patieso ainu slimnīcās TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” iezīmē Māris Pļaviņš Latvijas Ārstu biedrības viceprezidents, LĀB prezidenta pienākumu izpildītājs.
Vairums ārstniecības iestāžu to finansējumu paredz tikai neatliekamās palīdzības sniegšanai, viņš papildina.
