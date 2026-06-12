Slaidiņš: Lukašenko negaidīti vērsies pret Putinu 0

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LA.LV
21:24, 12. jūnijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš komentēja nesenos Baltkrievijas līdera Aleksandra Lukašenko izteikumus par karu Ukrainā un attiecībām ar Krieviju.

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Slaidiņš norādīja, ka Lukašenko negaidīti paziņojis, ka nevēlas sūtīt Baltkrievijas karavīrus karot Ukrainā. Pēc viņa teiktā, Baltkrievijas līderis esot licis noprast, ka neredz jēgu iesaistīties cīņā citu ambīciju vārdā un nevēlas, lai baltkrievu karavīri kļūtu par tā saukto “lielgabalu gaļu”.

Vienlaikus majors uzsvēra, ka Lukašenko tūlīt pēc šiem izteikumiem atgādinājis par Baltkrievijas sabiedroto attiecībām ar Krieviju, tādējādi cenšoties līdzsvarot savu vēstījumu.

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Slaidiņš pievērsa uzmanību arī tam, ka Lukašenko runājis par gatavību aizsargāt kaimiņvalstis, taču no viņa teiktā nav bijis skaidri saprotams, kuras tieši valstis viņš domājis un no kādiem draudiem tās būtu jāaizsargā.

Pēc Slaidiņa teiktā, Baltkrievijas līderis īpaši vērsies pie poļiem, lietuviešiem un ukraiņiem, uzsverot, ka nevēlas ar viņiem karot. Viņš paudis vēlmi uzturēt mierīgas attiecības un norādījis, ka Baltkrievija neesot ieinteresēta konfliktā ar saviem kaimiņiem.

Komentējot šos izteikumus, NBS majors pieļāva, ka Lukašenko cenšas lavierēt sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā. Viņaprāt, Baltkrievijas vadītājs labi apzinās, ka sabiedrības atbalsts tiešai iesaistei karā Ukrainā būtu ļoti ierobežots.

Slaidiņš atgādināja arī par 2020. gada protestiem Baltkrievijā, kas, viņaprāt, parādīja sabiedrības noskaņojumu un apliecināja, ka Lukašenko pozīcijas valstī nav tik stabilas, kā varētu šķist. Tādēļ Baltkrievijas līderis, iespējams, cenšas izvairīties no soļiem, kas varētu radīt papildu spriedzi pašā valstī.

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