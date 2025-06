Lūsēns par mākslīgā intelekta izmantošanu mūzikas industrijā: “Viņš muļļās visu to, kas jau ir bijis” Ieteikt







Komponists Jānis Lūsēns TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” pauda skaidru viedokli par mākslīgā intelekta iespējām radošajā jomā, uzsverot, ka patiesu oriģinalitāti tas nespēs radīt. Viņš atgādināja, ka māksla vienmēr ir bijusi saistīta ar nejaušībām, kļūdām un cilvēka unikālo dzirksti.

“Atcerēsimies to, ka to radošo pielikumu neradīs mākslīgais intelekts. Viņš neradīs oriģinālas lietas. Viņš muļās visu to, kas jau bijis. Viss tas jaunais nāks ar kaut kādu, nezinu, dievišķu dzirksti, ar kaut kādu nejaušību, ar kļūdām,” uzsvēra Lūsēns.

Viņš norāda, ka mūzikas attīstība nekad nav bijusi lineāra vai paredzama, un pat mākslīgais intelekts nespēj prognozēt to, kā māksla attīstīsies nākotnē.

“Visa mūzikas attīstība ir tāda. Ja renesanses laiku mūziķim parādītu to, kas notiek 20. vai 21. gadsimtā, viņš aiz šausmām saķertu galvu. Es nezinu, vai mākslīgais intelekts varētu pāris gadsimts uz priekšu izdomāt, kāda būs tā attīstība,” norādīja komponists.

Viņš uzskata, ka patiesi nozīmīgas mākslas idejas rodas neparedzami: “To noteiks kaut kāda nejaušība, kaut kāda personība, kaut kāda lieta, kas uzrunā. Nevar to izdomāt.”