Mācību laikā zaudēti sakari ar dronu. Pastāv iespēja, ka tas nosēdies Krievijas teritorijā







Ziņa papildināta plkst. 21:02.

Tehnisku iemeslu dēļ Nacionālie bruņotie spēki (NBS) sestdien zaudējuši sakarus ar bezpilota lidaparātu, kas mācībās “Namejs 2023” tika izmantots sauszemes novērošanai Latvijas-Krievijas pierobežā, informē Aizsardzības ministrija (AM).

Sakari ar lidaparātu pārtrūka Latvijas teritorijā, un tā potenciālo nosēšanās vietu noteica iepriekš uzņemtā lidojuma trajektorija un vēja virziens.

Ir liela varbūtība, ka novērošanas lidaparāts nosēdās Krievijas teritorijā.

AM aģentūrai LETA skaidroja, ka drons nebija militāri bruņots, bet tas bija paredzēts novērošanai.

Lai izvairītos no jebkādas notikumu eskalācijas, Ārlietu ministrija ir informējusi Krieviju par notikušo, kā tas pieņemts starptautiskā praksē. Vienlaikus “nav izslēgts, ka Krievijas propaganda varētu šo jautājumu pasniegt sev vēlamā gaismā,” teica AM pārstāvji.

Komentējot to, vai lidaparāts varētu vēl apdraudēt gaisa telpu, AM teica, ka pēc pilnīgas sakaru pārtrūkšanas Latvijas teritorijā bezpilota lidaparāts ieslēdza ārkārtas nosēšanās režīmu.

Savukārt sīkāku informāciju par bezpilota lidaparāta tehnisko specifikāciju ministrija atteicās sniegt.

Kā liecina aģentūras LETA arhīvs, šis nav pirmais incidents, kad gaisa telpā pazudis drons. 2020.gada maijā pazuda sakari ar “UAVFactory” piederošu bezpilota lidaparātu, kurš veica testa lidojumu, lai pārbaudītu maksimālo iespējamo lidošanas ilgumu. Toreiz noklīdušais drons pēc desmit dienām tika atrasts meža masīvā Garkalnes novadā.

Kā skaidro AM, ņemot vēra Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā, Latvijas ārējo robežu, gaisa telpas un teritoriālo ūdeņu uzraudzīšana tiek veikta pastiprinātā režīmā. Tāpat NATO sabiedrotie rotācijas kārtībā nodrošina gaisa telpas patrulēšanas misiju virs visām Baltijas valstīm, norāda AM.

Kā vēstīts, visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2023” ir NBS organizētās mācības, lai pārbaudītu un pilnveidotu Latvijas nacionālos kolektīvās aizsardzības plānus. Mācības norisinās no 5.septembra līdz 2.oktobrim visā Latvijā. Mācībās kopā piedalīsies aptuveni 8500 dalībnieku. Mācības “Namejs 2023” demonstrē sadarbību un savietojamību ar sabiedroto bruņoto spēku vienībām, integrējot sabiedroto vienības un štābus kopēju uzdevumu izpildē.

Militāro mācību laikā visā Latvijā notiks militārās tehnikas, tai skaitā bruņutransportieru un kolonnu pārvietošanās pa koplietošanas ceļiem un apdzīvotām vietām, kā arī NBS un sabiedroto gaisa kuģu lidojumi Latvijas gaisa telpā, tostarp zemā augstumā.

No vakardienas militāro mācību “Namejs” laikā daļā Vidzemes un visā Latgalē noteikti plaši gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi.

Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi, kas būs spēkā no sestdienas plkst.9 līdz 1.oktobra plkst.18, nepieciešami, lai Latvijas austrumu daļā sekmīgi varētu nodrošināt netraucētu Nacionālo bruņoto spēku (NBS) uzdevumu uzpildi, kas saistīti ar pilotējamās aviācijas un bezpilota gaisa kuģu izmantošanu.

Gaisa telpas izmantošanas ierobežojumi noteikti arī virs pilsētām, piemēram, Valmieras, Madonas, Rēzeknes un Daugavpils. Informācija par visiem gaisa telpas izmantošanas ierobežojumiem pastāvīgi pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” mājaslapā “ais.lgs.lv”.

Ar militārajām mācībām neiesaistītai gaisa satiksmei, tajā skaitā bezpilota gaisa kuģiem, ir aizliegts izmantot gaisa telpu, ja nav saņemts atbilstošs saskaņojums. Lidojumus iespējams saskaņot vismaz vienu darba dienu iepriekš.

