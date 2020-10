Foto: Unsplash

Maģiskās eņģeļu stundas no 31.oktobra līdz 6.novembrim: kādas vēlmes piepildīsies





Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 31.oktobra līdz 6.novembrim:

Sestdiena, 31.oktobris: vērsies pie eņģeļa laikā no 20:01 līdz 21:01 un lūdz viņam atbalstīt tevi darba jautājumos un lūdzies, lai viņš palīdz sasniegt tev mērķus.

Svētdiena, 1.novembris: šajā dienā, laikā no 07:22 līdz 08:15 palūdz eņģelim aizsardzību no sliktiem cilvēkiem un ienaidniekiem.

Pirmdiena, 2.novembris: eņģelis sadzirdēs tavas lūgšanas laikā no 07:22 līdz 07:55. Šajā rīta stundā lūdz viņam pasargāt tevi un savu ģimeni no krāpniecībām un negodīgiem cilvēkiem.

Otrdiena, 3.novembris: eņģelis palīdzēs pasargāt tavu māju un īpašumus no nelaimes gadījumiem, lūdzies viņam par to laikā no 09:10 līdz 09:50.

Trešdiena, 4.novembris: tavas vēlmes piepildīsies, ja lūgsi to no sirds savas eņģelim šodien, laikā no 15:15 līdz 16:16.

Ceturtdiena, 5.novembris: palūdz savam Sargeņģelim, lai viņš sūta tev kādu zīmi, lai tu neapmaldītos un atrastu pareizo ceļu savu mērķu sasniegšanai. Lūdzies laikā no 08:15 līdz 09:00.

Piektdiena, 6.novembris: šodien, laikā no 08:25 līdz 09:15 palūdz eņģelim aizsardzību un rūpes par savu un savu tuvinieki veselību.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.